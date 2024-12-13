У жителей Екатеринбурга вырос спрос на наркологов перед Новым годом

Posted 13 декабря, 06:44
Published 13 декабря, 06:44
Modified 13 декабря, 06:46
Updated 13 декабря, 06:46
По словам главврача наркологической клиники Антона Поддубного, екатеринбуржцы записываются в клинику в первых числах января, чтобы к началу работы прийти в чувство, пишет Ура.ру.
При этом специалист отметил, что речь идет о тех горожанах, которые испытывают проблемы с алкоголем. Чаще всего пациенты записываются в 20 числах декабря.
Напомним, осенью 2024 года в Свердловской области среди местных жителей вырос спрос на антибиотики из-за вспышки пневмонии.