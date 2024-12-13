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Posted 13 декабря, 06:44

Published 13 декабря, 06:44

Modified 13 декабря, 06:46

Updated 13 декабря, 06:46

У жителей Екатеринбурга вырос спрос на наркологов перед Новым годом

У жителей Екатеринбурга вырос спрос на наркологов перед Новым годом

13 декабря 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
В Екатеринбурге местные жители стали бронировать места у наркологов на период новогодних праздников.

По словам главврача наркологической клиники Антона Поддубного, екатеринбуржцы записываются в клинику в первых числах января, чтобы к началу работы прийти в чувство, пишет Ура.ру.

При этом специалист отметил, что речь идет о тех горожанах, которые испытывают проблемы с алкоголем. Чаще всего пациенты записываются в 20 числах декабря.

Напомним, осенью 2024 года в Свердловской области среди местных жителей вырос спрос на антибиотики из-за вспышки пневмонии.

В Свердловской области вырос спрос на хирургов
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#Елизавета Зиборова#Общество#Алкоголь#Новый год#Клиника#Праздники#Главврач#Запись#18+#Екатеринбург#Горожане
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