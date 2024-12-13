Ученик из Екатеринбурга «заминировал» школу, чтобы избежать контрольной

Posted 13 декабря, 11:35
Published 13 декабря, 11:35
Modified 13 декабря, 11:37
Updated 13 декабря, 11:37
В столице Среднего Урала восьмиклассник 147-й школы придумал оригинальный способ избежать написания контрольной работы по математике. Ученик не успел должным образом подготовиться к проверке знаний и решил отправить обращение о том, что школу заминировали.
Когда поступило тревожное сообщение о бомбе в школе, начали проверять достоверность информации. В ходе проверки стало ясно, что информация поступила от ученика школы, сообщает «КП-Екатеринбург».
В результате ложного доноса было инициировано уголовное дело. В настоящее время подростку грозит лишение свободы сроком до 5 лет, а его родителям — штраф суммой до 700 тысяч рублей.
Напомним, что ранее первоклассник в Екатеринбурге в качестве шутки сообщил о минировании школы.