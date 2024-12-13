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Posted 13 декабря, 11:35

Published 13 декабря, 11:35

Modified 13 декабря, 11:37

Updated 13 декабря, 11:37

Ученик из Екатеринбурга «заминировал» школу, чтобы избежать контрольной

Ученик из Екатеринбурга «заминировал» школу, чтобы избежать контрольной

13 декабря 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney.
Школьник из Екатеринбурга сообщил о бомбе в школе, чтобы не писать контрольную работу.

В столице Среднего Урала восьмиклассник 147-й школы придумал оригинальный способ избежать написания контрольной работы по математике. Ученик не успел должным образом подготовиться к проверке знаний и решил отправить обращение о том, что школу заминировали.

Когда поступило тревожное сообщение о бомбе в школе, начали проверять достоверность информации. В ходе проверки стало ясно, что информация поступила от ученика школы, сообщает «КП-Екатеринбург».

В результате ложного доноса было инициировано уголовное дело. В настоящее время подростку грозит лишение свободы сроком до 5 лет, а его родителям — штраф суммой до 700 тысяч рублей.

Напомним, что ранее первоклассник в Екатеринбурге в качестве шутки сообщил о минировании школы.

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