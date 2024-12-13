Улицы Нижнего Тагила завалило снегом

Posted 13 декабря, 04:29
Published 13 декабря, 04:29
Modified 13 декабря, 06:45
Updated 13 декабря, 06:45
На центральные улицы вышла снегоуборочная техника «Тагилдорстроя» для устранения последствий снегопада, рассказали в группе ВКонтакте «НИЖНИЙ ТАГИЛ | ДОРОГИ БЕЗ ДУРАКОВ».
Встретили ночью снегопад во всеоружии! Днем работы продолжим! — рассказали в нижнетагильской организации.
Напомним, метеорологи прогнозировали снегопад в Свердловской области с 13 декабря 2024 года. Осадки будут продолжаться до воскресенья, 15 декабря.