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Posted 13 декабря, 04:29

Published 13 декабря, 04:29

Modified 13 декабря, 06:45

Updated 13 декабря, 06:45

Улицы Нижнего Тагила завалило снегом

Улицы Нижнего Тагила завалило снегом

13 декабря 2024, 04:29
Фото: «Тагилдорстрой».
В Нижнем Тагиле выпал крупный снегопад ночью 13 декабря 2024 года.

На центральные улицы вышла снегоуборочная техника «Тагилдорстроя» для устранения последствий снегопада, рассказали в группе ВКонтакте «НИЖНИЙ ТАГИЛ | ДОРОГИ БЕЗ ДУРАКОВ».

Фото: «Тагилдорстрой»
Встретили ночью снегопад во всеоружии! Днем работы продолжим! — рассказали в нижнетагильской организации.

Напомним, метеорологи прогнозировали снегопад в Свердловской области с 13 декабря 2024 года. Осадки будут продолжаться до воскресенья, 15 декабря.

Метеорологи объяснили отсутствие снега в декабре в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Осадки#Снегопад#Окружающая среда#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Природа#Екатеринбург#Тагилдорстрой
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