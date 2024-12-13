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Posted 13 декабря, 08:15

Published 13 декабря, 08:15

Modified 13 декабря, 08:15

Updated 13 декабря, 08:15

В «Домклик» назвали города с наибольшим спросом по аренде в зимние праздники

В «Домклик» назвали города с наибольшим спросом по аренде в зимние праздники

13 декабря 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney.
Москва, Казань и Санкт-Петербург оказались в числе трех городов России с наибольшим количеством жилых объектов, зарезервированных на праздники в конце декабря и начале января через платформу «Домклик24».

Данные о потребительском интересе к посуточной аренде на грядущие новогодние праздники предоставили аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка, пишет inkazan.ru.

Согласно информации, собранной с помощью сервиса, был составлен список десяти наиболее популярных городов для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (при этом учитывались данные на 9 декабря). Кроме Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, в этом рейтинге находятся Нижний Новгород (5,6% от всех краткосрочных бронирований по стране), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), а также Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).

В перечисленных городах из рейтинга «Домклик» было зафиксировано более 70% всех бронирований посуточных квартир по России в период новогодних праздников. Доля Москвы, туристическая привлекательность которой продолжает увеличиваться, составила около 20% (при медианной ставке аренды 6,8 тысячи рублей). Доля Казани достигла 16%, а Санкт-Петербурга — 14% (при аналогичной медианной аренде в 5,8 тысячи рублей).

На фоне общего роста внутреннего туризма в России наблюдается повышение рынка краткосрочной аренды, сообщает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он выделил такие преимущества краткосрочной аренды, как более выгодные цены по сравнению с отелями, разнообразие квартир на выбор и удобство онлайн-бронирования. В среднем, согласно данным сервиса «Домклик24», медианная ставка на новогодние праздники составила около 4,9 тысячи рублей, а средний срок бронирования — четыре дня.

В целом, согласно данным «Домклик», 70% пользователей сервиса считают идею краткосрочной аренды квартиры положительной.

Фото: «Домклик24».
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