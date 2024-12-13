В «Домклик» назвали города с наибольшим спросом по аренде в зимние праздники

Согласно информации, собранной с помощью сервиса, был составлен список десяти наиболее популярных городов для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (при этом учитывались данные на 9 декабря). Кроме Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, в этом рейтинге находятся Нижний Новгород (5,6% от всех краткосрочных бронирований по стране), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), а также Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).