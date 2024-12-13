tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 12:02

Published 13 декабря, 12:02

Modified 13 декабря, 12:04

Updated 13 декабря, 12:04

В Екатеринбурге мигранты устроили давку в центре паспортно-визового сервиса

В Екатеринбурге мигранты устроили давку в центре паспортно-визового сервиса

13 декабря 2024, 12:02
Фото: 1MI.
У входа в центр паспортно-визового сервиса собралась толпа мигрантов, желающих получить паспорт. Есть пострадавшие из-за давки.

13 декабря в Екатеринбурге огромная толпа мигрантов устроила беспорядки в миграционном центр на улице Сулимова. Организация занимается выдачей паспортов и виз, очереди туда собираются огромные. За место в очереди мигранты готовы драться.

Как только работницей центра открываются двери, туда моментально рвется толпа людей. Просьба не толкаться не дает никаких результатов.

В результате возникшей давки уже есть пострадавшие: несколько девушек не смогли устоять на ногах, а двое получили травм, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Напомним, что сейчас, а Екатеринбурге решается вопрос о выдворении двух десятков мигрантов.

Из России выдворят отчисленного из екатеринбургского ВУЗа иностранного студента
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд в Кировграде дал 1,5 года тюрьмы мигранту за попытку дать взятку сотруднику ДПСВ Екатеринбурге проверят толпу агрессивных мигрантовВ Екатеринбурге выявляют нелегальные бойцовские клубы, где тренируются мигранты
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Свердловская область#Очередь#Беспорядки#Екатеринбург#Инцидент#Давка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика