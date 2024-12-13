В Екатеринбурге мигранты устроили давку в центре паспортно-визового сервиса

Posted 13 декабря, 12:02
Published 13 декабря, 12:02
Modified 13 декабря, 12:04
Updated 13 декабря, 12:04
13 декабря в Екатеринбурге огромная толпа мигрантов устроила беспорядки в миграционном центр на улице Сулимова. Организация занимается выдачей паспортов и виз, очереди туда собираются огромные. За место в очереди мигранты готовы драться.
Как только работницей центра открываются двери, туда моментально рвется толпа людей. Просьба не толкаться не дает никаких результатов.
В результате возникшей давки уже есть пострадавшие: несколько девушек не смогли устоять на ногах, а двое получили травм, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, что сейчас, а Екатеринбурге решается вопрос о выдворении двух десятков мигрантов.