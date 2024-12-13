В Екатеринбурге мужчина нашел чужую карту и потратил с нее все деньги на пиво

Posted 13 декабря, 16:33
Published 13 декабря, 16:33
Modified 13 декабря, 16:35
Updated 13 декабря, 16:35
11 декабря жительница Екатеринбурга потеряла свою банковскую карту. Спустя два дня она заметила, что с ее счета исчезали деньги, при чем немаленькая сумма.
Выяснилось, что карту нашел мужчина среднего возраста. Местный житель воспользовался находкой в магазине алкогольной продукции «Красное и Белое». Там он приобрел себе большое количество спиртного суммой на 9,5 тысячи рублей.
Клиент «КБ» попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас пострадавшая дает шанс сдаться самостоятельно и не обращается в правоохранительные органы, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb».
Ранее курьер мошенников в Екатеринбурге украл у пенсионеров более двух миллионов рублей.