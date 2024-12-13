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Posted 13 декабря, 16:33

Published 13 декабря, 16:33

Modified 13 декабря, 16:35

Updated 13 декабря, 16:35

Екатеринбурженка потеряла карту, с которой потратили 9,5 тысяч на алкоголь

В Екатеринбурге мужчина нашел чужую карту и потратил с нее все деньги на пиво

13 декабря 2024, 16:33
Фото: 1MI.

Екатеринбурженка потеряла карту, с которой потратили 9,5 тысяч на алкоголь

Екатеринбурженка потеряла банковскую карту, которую впоследствии нашел мужчина и потратил с нее 9,5 тысячи рублей на алкоголь.

11 декабря жительница Екатеринбурга потеряла свою банковскую карту. Спустя два дня она заметила, что с ее счета исчезали деньги, при чем немаленькая сумма.

Выяснилось, что карту нашел мужчина среднего возраста. Местный житель воспользовался находкой в магазине алкогольной продукции «Красное и Белое». Там он приобрел себе большое количество спиртного суммой на 9,5 тысячи рублей.

Клиент «КБ» попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас пострадавшая дает шанс сдаться самостоятельно и не обращается в правоохранительные органы, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb».

Ранее курьер мошенников в Екатеринбурге украл у пенсионеров более двух миллионов рублей.

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