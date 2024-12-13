В Екатеринбурге построят 4-х этажный суд за 2,1 миллиарда рублей

Стоит отметить, что во время реализации проекта администрация города была вынуждена сменить подрядчика. Изначально договор на возведение здания был заключен в прошлом году, и его стоимость составляла 945 миллионов рублей. Однако в октябре текущего года мэрия выбрала другого исполнителя, но цена увеличилась почти в два раза, достигнув отметки в 2,1 миллиарда рублей.