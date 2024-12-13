В Екатеринбурге построят 4-х этажный суд за 2,1 миллиарда рублей

Posted 13 декабря, 16:43
Published 13 декабря, 16:43
Modified 13 декабря, 16:45
Updated 13 декабря, 16:45
Из бюджета Свердловской области поступили значительные средства в размере 1,9 миллиарда рублей на возведение нового здания суда в Академическом районе Екатеринбурга.
Финансы предназначены для завершения строительства двух корпусов, состоящих из трех и четырех этажей соответственно. Новый объект будет предназначен для обслуживания десяти участков мировых судей. Здание планируется оборудовать 30 залами для проведения судебных заседаний. Завершение строительных работ намечено на февраль следующего года, сообщает 66.RU.
Стоит отметить, что во время реализации проекта администрация города была вынуждена сменить подрядчика. Изначально договор на возведение здания был заключен в прошлом году, и его стоимость составляла 945 миллионов рублей. Однако в октябре текущего года мэрия выбрала другого исполнителя, но цена увеличилась почти в два раза, достигнув отметки в 2,1 миллиарда рублей.
Ранее выяснилось, что в поселке Черноисточинск начнется строительство новой котельной 125,5 млн рублей.