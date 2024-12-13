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Posted 13 декабря, 07:43

Published 13 декабря, 07:43

Modified 13 декабря, 07:45

Updated 13 декабря, 07:45

В Нижнем Тагиле на Спартакиаде по баскетболу победили ученики школы №45

В Нижнем Тагиле на Спартакиаде по баскетболу победили ученики школы №45

13 декабря 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле на районной Спартакиаде по баскетболу победили спортсмены из школы №45.

В состязаниях районного масштаба победили спортсмены из 45-й школы. Серебро взяла команда юных тагильчан из СОШ №85. Бронза досталась команде из 58-й школы.

Все три команды-победителя примут участие в Финале городского этапа, сообщает МБУ ДО «Спортивная школа „Старый соболь“. Стоит отметить, что по правилам, в нем могут участвовать только 3 самые лучшие команды по итогам турниров районного масштаба.

Фото: МБУ ДО "Спортивная школа "Старый соболь"
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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Спортсмены#Екатеринбург
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