В Нижнем Тагиле на Спартакиаде по баскетболу победили ученики школы №45

Posted 13 декабря, 07:43
Published 13 декабря, 07:43
Modified 13 декабря, 07:45
Updated 13 декабря, 07:45
В состязаниях районного масштаба победили спортсмены из 45-й школы. Серебро взяла команда юных тагильчан из СОШ №85. Бронза досталась команде из 58-й школы.
Все три команды-победителя примут участие в Финале городского этапа, сообщает МБУ ДО «Спортивная школа „Старый соболь“. Стоит отметить, что по правилам, в нем могут участвовать только 3 самые лучшие команды по итогам турниров районного масштаба.