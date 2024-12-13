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Posted 13 декабря, 07:09

Published 13 декабря, 07:09

Modified 13 декабря, 07:11

Updated 13 декабря, 07:11

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО 25-летним штурмовиком

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО 25-летним штурмовиком

13 декабря 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО штурмовиком Даниилом Никулиным.

25-летний тагильчанин работал штурмовиком.

Даниил был призван в армию в 2019 году, затем остался служить в Юрге. Летом 2024-го его направили в зону СВО. Военнослужащий выполнял боевые задания в Донецкой области в составе эвакуационной группы.

В середине ноября он был смертельно ранен, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Даниил был, перспективным специалистом и талантливым человеком. Был верный и надежный. Любил свою семью, свою жену и трехлетнего сына.

Проститься с героем можно 13 декабря в 15 часов в «Реквием».

Фото: «Реквием»

Ранее в Березовском простились с Героем России Егором Поспеловым.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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