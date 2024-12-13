В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО 25-летним штурмовиком

Posted 13 декабря, 07:09
Published 13 декабря, 07:09
Modified 13 декабря, 07:11
Updated 13 декабря, 07:11
25-летний тагильчанин работал штурмовиком.
Даниил был призван в армию в 2019 году, затем остался служить в Юрге. Летом 2024-го его направили в зону СВО. Военнослужащий выполнял боевые задания в Донецкой области в составе эвакуационной группы.
В середине ноября он был смертельно ранен, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
Даниил был, перспективным специалистом и талантливым человеком. Был верный и надежный. Любил свою семью, свою жену и трехлетнего сына.
Проститься с героем можно 13 декабря в 15 часов в «Реквием».