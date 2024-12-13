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Posted 13 декабря, 07:26

Published 13 декабря, 07:26

Modified 13 декабря, 07:28

Updated 13 декабря, 07:28

В Свердловской области губернатор распорядился помочь семье погибшего шахтера

В Свердловской области губернатор распорядился помочь семье погибшего шахтера

13 декабря 2024, 07:26
Фото: 1MI.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Среднеуральска оказать помощь семье погибшего рабочего в шахте Ново-Кальинская. Помощь окажет и руководство самого рудника.

По данным Департамента информполитики Свердловской области, губернатор также дал поручение ведомствам о помощи в расследовании несчастного случая.

Как пишет ТАСС, Североуральский бокситовый рудник окажет помощь семье погибшего. Там рассказали, что пострадавшего товарищи успели вытащить из шахты еще до прибытия скорой помощи и спасателей.

Напомним, инцидент случился 12 декабря в поселке Калья. Случился горно-тектонический удар из-за которого двое горняков оказались под завалами. Один из них погиб.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Помощь#Евгений Куйвашев#Шахта#Екатеринбург#Происшествие
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