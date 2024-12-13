В Свердловской области губернатор распорядился помочь семье погибшего шахтера

Posted 13 декабря, 07:26
Published 13 декабря, 07:26
Modified 13 декабря, 07:28
Updated 13 декабря, 07:28
По данным Департамента информполитики Свердловской области, губернатор также дал поручение ведомствам о помощи в расследовании несчастного случая.
Как пишет ТАСС, Североуральский бокситовый рудник окажет помощь семье погибшего. Там рассказали, что пострадавшего товарищи успели вытащить из шахты еще до прибытия скорой помощи и спасателей.
Напомним, инцидент случился 12 декабря в поселке Калья. Случился горно-тектонический удар из-за которого двое горняков оказались под завалами. Один из них погиб.