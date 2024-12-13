В Свердловской области похолодает до -16 градусов

Posted 13 декабря, 05:40
Published 13 декабря, 05:40
Modified 13 декабря, 05:40
Updated 13 декабря, 05:40
Так, днем 13 декабря будет температура -5… 0 градусов, а к ночи 14 декабря шкала термометра опустится до -9 градусов, рассказал специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.
Самое большое похолодание прогнозируется 15 и 16 декабря. Температура в эти дни понизится до -16 градусов. Свердловчанам рекомендуется одеваться соответственно погодным условиям.
Напомним, 13–15 декабря 2024 года в Свердловской области прогнозируются снегопады.