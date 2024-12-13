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Posted 13 декабря, 05:40

Published 13 декабря, 05:40

Modified 13 декабря, 05:40

Updated 13 декабря, 05:40

В Свердловской области похолодает до -16 градусов

В Свердловской области похолодает до -16 градусов

13 декабря 2024, 05:40
Фото: 1MI.
Уральский метеоролог Алексей Пулин рассказал о похолодании в Свердловской области, которое придет 15 и 16 декабря 2024 года.

Так, днем 13 декабря будет температура -5… 0 градусов, а к ночи 14 декабря шкала термометра опустится до -9 градусов, рассказал специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.

Самое большое похолодание прогнозируется 15 и 16 декабря. Температура в эти дни понизится до -16 градусов. Свердловчанам рекомендуется одеваться соответственно погодным условиям.

Напомним, 13–15 декабря 2024 года в Свердловской области прогнозируются снегопады.

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