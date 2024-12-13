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Posted 13 декабря, 08:12

Published 13 декабря, 08:12

Modified 13 декабря, 08:14

Updated 13 декабря, 08:14

В Свердловской области суд отказался отпускать на свободу убийцу настоятеля храма

В Свердловской области суд отказался отпускать на свободу убийцу настоятеля храма

13 декабря 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney.
В Тавде суд отказался удовлетворять ходатайство об УДО или замене наказания на более мягкое от осужденного, убившего настоятеля храма.

Приговор мужчине был вынесен еще в 2007 году. Тогда его признали виновным в изнасиловании, убийстве и разбое. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает прокуратура по Свердловской области.

Изнасилование свердловчанин совершил еще в 2006 году, а уже в следующем он решил с подельником похитить иконы в храме «Петра и Павла» в поселке Нейво-Шайтанский в Алапаевске. Когда в храме окончилась служба и люди его покинули, мужчины напали на настоятеля. Он получил травмы несовместимые с жизнью. После этого мужчины украли несколько икон.

В суде помощник прокурора возражал против удовлетворения ходатайства. По его данным, отбытая часть наказания не была положительной. В колонии мужчина стоит на учете как склонный к посягательству на половую свободу и не принял достаточно мер, чтобы загладить нанесенный ущерб.

В результате суд встал на сторону помощника и отказал в УДО осужденному.

Ранее в Екатеринбурге бывший замдиректора Белоярской АЭС не смог обжаловать свой приговор за взяточничество и был отправлен в тюрьму.

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