В Свердловской области суд отказался отпускать на свободу убийцу настоятеля храма

Изнасилование свердловчанин совершил еще в 2006 году, а уже в следующем он решил с подельником похитить иконы в храме «Петра и Павла» в поселке Нейво-Шайтанский в Алапаевске. Когда в храме окончилась служба и люди его покинули, мужчины напали на настоятеля. Он получил травмы несовместимые с жизнью. После этого мужчины украли несколько икон.