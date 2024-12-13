В Свердловской области за долг по зарплате в 400 тысяч рублей заведено уголовное дело

ООО «Бенит», расположенное в Пригородном районе, оказалось в центре внимания прокуратуры из-за образования значительной задолженности по заработной плате перед своим сотрудником. Проверка, инициированная надзорным органом, показала, что долг перед работником составил свыше 400 тысяч рублей. При этом руководство компании имело все необходимые ресурсы для своевременной выплаты заработной платы.