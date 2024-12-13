tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 11:15

Published 13 декабря, 11:15

Modified 13 декабря, 11:17

Updated 13 декабря, 11:17

В Свердловской области компания не выплачивала зарплату сотруднику 2 месяца

В Свердловской области за долг по зарплате в 400 тысяч рублей заведено уголовное дело

13 декабря 2024, 11:15
Фото: 1MI.

В Свердловской области компания не выплачивала зарплату сотруднику 2 месяца

В Свердловской области местному жителю задерживали зарплату больше двух месяцев, хотя деньги у руководства были. Сумма долга компании составляет 400 тысяч рублей. Заведено уголовное дело против организации.

ООО «Бенит», расположенное в Пригородном районе, оказалось в центре внимания прокуратуры из-за образования значительной задолженности по заработной плате перед своим сотрудником. Проверка, инициированная надзорным органом, показала, что долг перед работником составил свыше 400 тысяч рублей. При этом руководство компании имело все необходимые ресурсы для своевременной выплаты заработной платы.

После тщательного анализа материалов проверки прокуратура приняла решение передать документы в орган предварительного расследования для оценки необходимости привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье за невыплату зарплаты больше двух месяцев.

Согласно информации предоставляемой прокуратурой Свердловской области, в настоящее время ход расследования уголовного дела находится под пристальным вниманием районной прокуратуры.

Ранее вместо прибавки к доходу, врачи Верхней Пышмы остались без премии.

В Екатеринбурге прокуратура заставила работодателя выплатить работникам более 150 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура в Екатеринбурге добилась выплаты зарплаты работникуСотрудники РЖД из Каменска-Уральского требуют доплаты за переработкиВластям Екатеринбурга поднимут зарплаты
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Зарплата#Долг#Задолженность#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика