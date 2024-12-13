В Свердловской области за долг по зарплате в 400 тысяч рублей заведено уголовное дело

Posted 13 декабря, 11:15
Published 13 декабря, 11:15
Modified 13 декабря, 11:17
Updated 13 декабря, 11:17
ООО «Бенит», расположенное в Пригородном районе, оказалось в центре внимания прокуратуры из-за образования значительной задолженности по заработной плате перед своим сотрудником. Проверка, инициированная надзорным органом, показала, что долг перед работником составил свыше 400 тысяч рублей. При этом руководство компании имело все необходимые ресурсы для своевременной выплаты заработной платы.
После тщательного анализа материалов проверки прокуратура приняла решение передать документы в орган предварительного расследования для оценки необходимости привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье за невыплату зарплаты больше двух месяцев.
Согласно информации предоставляемой прокуратурой Свердловской области, в настоящее время ход расследования уголовного дела находится под пристальным вниманием районной прокуратуры.
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