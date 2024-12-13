В Свердловскую область придут морозы до -26 градусов

Posted 13 декабря, 11:17
Published 13 декабря, 11:17
Modified 13 декабря, 11:17
Updated 13 декабря, 11:17
Ночью 15 декабря будет -16… -21 градус, а днем шкала термометра повысится до -12 градусов. Также возможны осадки, переменная облачность и ветер с порывами до 14 метров в секунду, рассказали в УГМС.
К ночи 16 декабря температура опустится еще ниже и в некоторых районах может достичь отметки -26 градусов. Днем значительно потеплеет — температура будет на уровне -4… -9 градусов.
В связи с похолоданием и снегопадами свердловчанам рекомендуют теплее одеваться, не превышать скорость во время вождения транспорта и не совершать за рулем опасные маневры.
Напомним, 13 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле выпал снег.