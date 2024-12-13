tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 11:17

Published 13 декабря, 11:17

Modified 13 декабря, 11:17

Updated 13 декабря, 11:17

В Свердловскую область придут морозы до -26 градусов

В Свердловскую область придут морозы до -26 градусов

13 декабря 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области ожидаются снегопады и похолодание до -26 градусов 16 декабря 2024 года.

Ночью 15 декабря будет -16… -21 градус, а днем шкала термометра повысится до -12 градусов. Также возможны осадки, переменная облачность и ветер с порывами до 14 метров в секунду, рассказали в УГМС.

К ночи 16 декабря температура опустится еще ниже и в некоторых районах может достичь отметки -26 градусов. Днем значительно потеплеет — температура будет на уровне -4… -9 градусов.

В связи с похолоданием и снегопадами свердловчанам рекомендуют теплее одеваться, не превышать скорость во время вождения транспорта и не совершать за рулем опасные маневры.

Напомним, 13 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле выпал снег.

На уборку снега в Свердловской области вышла 301 машина
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области похолодает до -16 градусовВ Свердловской области сохранится температура до -12 градусовВ Свердловской области ожидаются морозы до -23 градусов
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Температура воздуха#Снегопад#Похолодание#ПДД#Окружающая среда#Зима#Природа#Морозы#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика