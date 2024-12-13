tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 11:37

Published 13 декабря, 11:37

Modified 13 декабря, 11:37

Updated 13 декабря, 11:37

В центре Нижнего Тагила завершается ремонт светофора на перекрестке

В центре Нижнего Тагила завершается ремонт светофора на перекрестке

13 декабря 2024, 11:37
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле подходят к концу реконструкционные работы на перекрестке улиц Серова — Пархоменко.

Светофор начнет работать в новом режиме. Специалисты выделили отдельную фазу на объекте для тех, кто поворачивает влево по улице Серова на Пархоменко, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

В ближайшую неделю будет настраиваться длительность фаз для определения оптимального рабочего режима.

Обращаем внимание, что знак «Движение по полосам» со стороны ул. Грибоедова изменен: левая полоса теперь предназначена только для поворота налево на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, а движение прямо разрешено со средней с правой полосы. Будьте внимательны! — сообщили в дорожной организации.

Напомним, 4 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле перестал работать светофор на перекрестке Свердловское шоссе — Садоводов — Фестивальная — Красногвардейская.

Светофор временно перестанет работать на Вые в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работаетСветофор будет отключен на ГГМ в Нижнем ТагилеНовый светофор появится на перекрестке на Вагонке в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Реконструкция#Светофор#Перекресток#Работы#Екатеринбург#ЦОДД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика