В центре Нижнего Тагила завершается ремонт светофора на перекрестке

Posted 13 декабря, 11:37
Published 13 декабря, 11:37
Modified 13 декабря, 11:37
Updated 13 декабря, 11:37
Светофор начнет работать в новом режиме. Специалисты выделили отдельную фазу на объекте для тех, кто поворачивает влево по улице Серова на Пархоменко, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
В ближайшую неделю будет настраиваться длительность фаз для определения оптимального рабочего режима.
Обращаем внимание, что знак «Движение по полосам» со стороны ул. Грибоедова изменен: левая полоса теперь предназначена только для поворота налево на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, а движение прямо разрешено со средней с правой полосы. Будьте внимательны! — сообщили в дорожной организации.
Напомним, 4 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле перестал работать светофор на перекрестке Свердловское шоссе — Садоводов — Фестивальная — Красногвардейская.