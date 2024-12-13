Владимир Якушев назвал элитой ветеранов спецоперации

Якушев обратил внимание, что для депутатов важно не только получить мандат, но и эффективно использовать свои полномочия, взаимодействовать с избирателями и защищать их интересы на законодательном уровне. Он добавил, что в ходе ротации руководящих органов партии в состав высшего и генерального советов войдут участники СВО, что должно усилить партию.