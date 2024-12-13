Владимир Якушев назвал элитой ветеранов спецоперации

Posted 13 декабря, 18:06
Published 13 декабря, 18:06
Modified 13 декабря, 18:06
Updated 13 декабря, 18:06
Он подчеркнул значимость работы «Единой России» в поддержке бойцов и отметил, что усилия региональных отделений и партийных активистов имеют большое значение. Он выразил благодарность за оказываемую помощь и напомнил, что снижать темпы работы недопустимо. Об этом сообщает сайт mkset.ru.
Кириенко также выделил важность сотрудничества партии с такими организациями, как фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, Ассоциация ветеранов специальной военной операции, и другими структурами, оказывающими помощь семьям героев.
Исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что президент поставил перед страной задачу по формированию новой элиты. Он отметил, что партия активно участвует в этом процессе и уже начала подготовку к единому дню голосования 2025 года. По мнению Якушева, системный подход к выборам позволит увеличить число депутатов из числа участников СВО.
Якушев обратил внимание, что для депутатов важно не только получить мандат, но и эффективно использовать свои полномочия, взаимодействовать с избирателями и защищать их интересы на законодательном уровне. Он добавил, что в ходе ротации руководящих органов партии в состав высшего и генерального советов войдут участники СВО, что должно усилить партию.
Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома «Единой России», рассказал о гуманитарной миссии партии, отметив, что с начала специальной военной операции было передано более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога подчеркнул необходимость работы с участниками СВО, вернувшимися домой, включая реабилитацию, обучение, организацию досуга и спортивных мероприятий.
Сенатор РФ, Герой России и олимпийский чемпион Александр Карелин обратил внимание на то, что ветераны СВО должны максимально использовать возможности, предоставляемые партией «Единая Россия».
Как сообщает сайт ER.RU, 14 декабря состоится XXII Съезд партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия». В мероприятии примут участие более 1000 делегатов из разных регионов страны.