Власти Екатеринбурга рассказали о решении вопроса с нехваткой водителей

Posted 13 декабря, 04:03
Published 13 декабря, 04:03
Modified 13 декабря, 04:03
Updated 13 декабря, 04:03
По словам вице-мэра по финансам Андрея Корюкова, немало водителей ушли из городского транспорта на стройку трассы Казань — Екатеринбург — Тюмень, рассказал чиновник телеканалу «ОТВ».
Когда стройработы автодороги завершатся — водители вернутся в город и вновь начнут работать на городском общественном транспорте.
Напомним, жители Екатеринбурга рассказали о нехватке врачей в новой поликлинике в Академическом районе.