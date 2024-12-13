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Posted 13 декабря, 04:03

Published 13 декабря, 04:03

Modified 13 декабря, 04:03

Updated 13 декабря, 04:03

Власти Екатеринбурга рассказали о решении вопроса с нехваткой водителей

Власти Екатеринбурга рассказали о решении вопроса с нехваткой водителей

13 декабря 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney.
Власти Екатеринбурга рассказали о том, как решится вопрос с нехваткой водителей в городе.

По словам вице-мэра по финансам Андрея Корюкова, немало водителей ушли из городского транспорта на стройку трассы Казань — Екатеринбург — Тюмень, рассказал чиновник телеканалу «ОТВ».

Когда стройработы автодороги завершатся — водители вернутся в город и вновь начнут работать на городском общественном транспорте.

Напомним, жители Екатеринбурга рассказали о нехватке врачей в новой поликлинике в Академическом районе.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Транспорт#Телеканал#Трасса#Водители#Стройка#Общественный транспорт#Власти#Екатеринбург#Нехватка кадров
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