Вместо прибавки к доходу врачи Верхней Пышмы остались без премии

Posted 13 декабря, 10:35
Published 13 декабря, 10:35
Modified 13 декабря, 10:37
Updated 13 декабря, 10:37
Врачи и медсестры центральной городской больницы Верхней Пышмы выразили недовольство значительным сокращением своих доходов. Зарплаты медицинских работников уменьшились на 30-40%, сообщает «КП-Екатеринбург».
Причиной сокращения зарплат, по словам докторов, стало введение новых условий оплаты труда с ноября текущего года. Несмотря на обещанное увеличение окладной части, врачи и медсестры потеряли значительную часть дохода из-за снижения размеров премиальных выплат за выполнение плановых показателей.
Недовольство среди персонала растет. Работники больницы обсуждают ситуацию в рабочих чатах, выражая свое возмущение тем, что им дали меньше, чем забрали. По их мнению, такая ситуация несправедлива, особенно учитывая тот факт, что повышение окладов должно было улучшить материальное положение медиков, а не ухудшить его.
Один из сотрудников больницы поделился своими переживаниями, сообщив, что вместо привычных 90-100 тысяч рублей получил 60 тысяч. Другой врач отметил, что у него сохранились расчетные листы с 2019 года, и даже при увеличении оклада на 60% общая сумма выплаты осталась прежней.
Сотрудники также отмечают, что руководство больницы уже пригласило некоторых из них для обсуждения ситуации. Однако пока неясно, какие меры будут приняты для исправления сложившейся ситуации.
Министерство здравоохранения Свердловской области комментариев по поводу сложившейся ситуации не дает.
Напомним, что ранее выяснилось, что почти 90% медсестер и фельдшеров Свердловской области страдают от эмоционального выгорания, особенно сотрудники старше 45 лет.