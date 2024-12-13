Вместо прибавки к доходу врачи Верхней Пышмы остались без премии

Недовольство среди персонала растет. Работники больницы обсуждают ситуацию в рабочих чатах, выражая свое возмущение тем, что им дали меньше, чем забрали. По их мнению, такая ситуация несправедлива, особенно учитывая тот факт, что повышение окладов должно было улучшить материальное положение медиков, а не ухудшить его.