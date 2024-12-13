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Posted 13 декабря, 03:40

Published 13 декабря, 03:40

Modified 13 декабря, 06:45

Updated 13 декабря, 06:45

Водитель автобуса №34 в Нижнем Тагиле разговаривал по телефону за рулем

Водитель автобуса №34 в Нижнем Тагиле разговаривал по телефону за рулем

13 декабря 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле местный житель пожаловался на водителя автобуса №34, который разговаривал по телефону во время поездки.

На разговор водителя по телефону обратили внимание пассажиры общественного транспорта, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Ты же не бревна везешь, в конце концов, а живых людей! И на тебе лежит ответственность за жизнь и здоровье. Спасибо, что хоть живыми довез, — говорит очевидец.

В городской автоинспекции начали проверку по факту нарушения ПДД. Водителя оштрафуют на 1500 рублей.

Напомним, жители Нижнего Тагила рассказали, что при оплате проезда картой деньги списываются два раза.

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