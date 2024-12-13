Водитель автобуса №34 в Нижнем Тагиле разговаривал по телефону за рулем

Posted 13 декабря, 03:40
Published 13 декабря, 03:40
Modified 13 декабря, 06:45
Updated 13 декабря, 06:45
На разговор водителя по телефону обратили внимание пассажиры общественного транспорта, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Ты же не бревна везешь, в конце концов, а живых людей! И на тебе лежит ответственность за жизнь и здоровье. Спасибо, что хоть живыми довез, — говорит очевидец.
В городской автоинспекции начали проверку по факту нарушения ПДД. Водителя оштрафуют на 1500 рублей.
Напомним, жители Нижнего Тагила рассказали, что при оплате проезда картой деньги списываются два раза.