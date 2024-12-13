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Posted 13 декабря, 11:34

Published 13 декабря, 11:34

Modified 13 декабря, 11:36

Updated 13 декабря, 11:36

Впустите в дом струю свежего воздуха: 3 важных принципа зимнего проветривания

Впустите в дом струю свежего воздуха: 3 важных принципа зимнего проветривания

13 декабря 2024, 11:34
Фото: Photo by Ozgu Ozden on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
Зима — это не повод забыть о свежем воздухе в доме. Проветривание помогает сохранить здоровье и комфорт в помещении. Но как сделать это без потерь тепла?

Зачем нужно проветривать окна зимой

Самое элементарное — это кислород. Удаление затхлого воздуха помогает снизить уровень влажности и предотвратить образование плесени. Проветривание также помогает избавиться от микробов и вирусов, что немаловажно в период зимних простуд. Кроме того, воздух в помещении становится сухим из-за нагрева, и проветривание помогает сохранить оптимальную влажность.

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Основные принципы зимнего проветривания

Есть несколько рекомендаций, которые помогут эффективно проветривать помещение, не превращая комнату в холодильник.

  1. Кратковременность. Окна должны быть открыты всего на 5-10 минут. Это позволит воздуху заполнить всю комнату, но при этом не выстудить ее.
  2. Регулярность: Делайте это 2-3 раза в день. Регулярное проветривание поможет избежать накопления вредных веществ и конденсата.
  3. Время суток: Лучшее время для проветривания — утро и вечер. Утром свежий воздух даст заряд бодрости, а вечером поможет расслабиться перед сном.

Как часто и на сколько открывать окна

В зависимости от размера комнаты, рекомендуется проветривать помещение 2-3 раза в день по 5-10 минут. Главное — не оставляйте окна приоткрытыми долго, это ведет к излишней потере тепла. Вместо этого полностью откройте одно или несколько окон на несколько минут.

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Как не потерять тепло в комнате во время проветривания

Вот некоторые хитрости:

  • Открывайте окна нараспашку на короткое время.
  • Используйте солнце: проветривайте днем, когда солнечные лучи прогревают комнату.
  • Закрывайте двери в другие комнаты, чтобы тепло не уходило из всего жилища.
Во время проветривания рекомендуется закрыть батареи шторами или временно отключить их. Это поможет избежать излишних затрат энергии на поддержание тепла, — также советует портал «PRОгород».

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окно#Отопление#Зима#Простуда#Чистый воздух#Кислород#Дом и сад#Проветривание
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