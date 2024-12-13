Впустите в дом струю свежего воздуха: 3 важных принципа зимнего проветривания

В зависимости от размера комнаты, рекомендуется проветривать помещение 2-3 раза в день по 5-10 минут. Главное — не оставляйте окна приоткрытыми долго, это ведет к излишней потере тепла. Вместо этого полностью откройте одно или несколько окон на несколько минут.