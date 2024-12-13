Впустите в дом струю свежего воздуха: 3 важных принципа зимнего проветривания

Posted 13 декабря, 11:34
Published 13 декабря, 11:34
Modified 13 декабря, 11:36
Updated 13 декабря, 11:36
Самое элементарное — это кислород. Удаление затхлого воздуха помогает снизить уровень влажности и предотвратить образование плесени. Проветривание также помогает избавиться от микробов и вирусов, что немаловажно в период зимних простуд. Кроме того, воздух в помещении становится сухим из-за нагрева, и проветривание помогает сохранить оптимальную влажность.
Есть несколько рекомендаций, которые помогут эффективно проветривать помещение, не превращая комнату в холодильник.
В зависимости от размера комнаты, рекомендуется проветривать помещение 2-3 раза в день по 5-10 минут. Главное — не оставляйте окна приоткрытыми долго, это ведет к излишней потере тепла. Вместо этого полностью откройте одно или несколько окон на несколько минут.
Вот некоторые хитрости:
Во время проветривания рекомендуется закрыть батареи шторами или временно отключить их. Это поможет избежать излишних затрат энергии на поддержание тепла, — также советует портал «PRОгород».
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