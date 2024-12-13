Житель Екатеринбурга попал под суд за незаконное убийство двух косуль

Posted 13 декабря, 07:19
Published 13 декабря, 07:19
Modified 13 декабря, 07:21
Updated 13 декабря, 07:21
Дело рассматривал Камышловский мировой суд. Он признал мужчину виновным в незаконной охоте и причинении крупного ущерба.
По данным следствия, инцидент случился 31 августа текущего года. Мужчина приехал в лесной массив около одного из сел Камышловского района, где стал охотиться. Разрешения у свердловчанина не было. Осознавая, что поступает незаконно, он все же убил двух косуль.
В результате был причинен ущерб. Вину мужчина признал и возместил всю сумму. Суд же назначил охотнику 30 тысяч рублей штрафа, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
Ранее житель Нижнего Тагила был задержан в ХМАО за незаконный вылов рыбы.