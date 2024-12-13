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Posted 13 декабря, 07:19

Published 13 декабря, 07:19

Modified 13 декабря, 07:21

Updated 13 декабря, 07:21

Житель Екатеринбурга попал под суд за незаконное убийство двух косуль

Житель Екатеринбурга попал под суд за незаконное убийство двух косуль

13 декабря 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Екатеринбурга незаконно охотился на косуль. Он во время своего «похода» убил двх животных.

Дело рассматривал Камышловский мировой суд. Он признал мужчину виновным в незаконной охоте и причинении крупного ущерба.

По данным следствия, инцидент случился 31 августа текущего года. Мужчина приехал в лесной массив около одного из сел Камышловского района, где стал охотиться. Разрешения у свердловчанина не было. Осознавая, что поступает незаконно, он все же убил двух косуль.

В результате был причинен ущерб. Вину мужчина признал и возместил всю сумму. Суд же назначил охотнику 30 тысяч рублей штрафа, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Ранее житель Нижнего Тагила был задержан в ХМАО за незаконный вылов рыбы.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Животные#Суд#Приговор#Природа#Охота#Екатеринбург#Косуля
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