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Posted 13 декабря, 07:08

Published 13 декабря, 07:08

Modified 13 декабря, 07:08

Updated 13 декабря, 07:08

Жители частных домов в Нижнем Тагиле останутся без света

Жители частных домов в Нижнем Тагиле останутся без света

13 декабря 2024, 07:08
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле пройдет отключение электроэнергии в частном секторе 16 и 17 декабря 2024 года.

16 декабря электричества не будет на улицах Осипенко, Красногвардейской, Шиловской, Менделеева. Дома будут обесточены с девяти часов утра до 13:00, рассказали в пресс-службе «Тагилэнергосети».

17 декабря 2024 года электроснабжение будет отключено в частных домах в этот же промежуток времени.

Под отключение попадают дома частного сектора по улицам: Кулибина, Садовая, Бондина, Толмачёва, Короленко, Компасная, Красногвардейская, Менделеева, переулок Школьный, Чехова, проезд Чигорина, переулок Невьянский, Кушвинская, Студёная, Водопроводная, проезд Менделеева, Черняховского, Тургенева, проезд Чехова, Ползунова, переулок Корабельный, Железнодорожная, Шиловская, Осипенко, Петрокаменская, Машинистов, — сообщили в нижнетагильской организации.

Напомним, 13 декабря 2024 года в поселке Евстюниха в Нижнем Тагиле на несколько часов отключили электричество.

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