Жители частных домов в Нижнем Тагиле останутся без света

Posted 13 декабря, 07:08
Published 13 декабря, 07:08
Modified 13 декабря, 07:08
Updated 13 декабря, 07:08
16 декабря электричества не будет на улицах Осипенко, Красногвардейской, Шиловской, Менделеева. Дома будут обесточены с девяти часов утра до 13:00, рассказали в пресс-службе «Тагилэнергосети».
17 декабря 2024 года электроснабжение будет отключено в частных домах в этот же промежуток времени.
Под отключение попадают дома частного сектора по улицам: Кулибина, Садовая, Бондина, Толмачёва, Короленко, Компасная, Красногвардейская, Менделеева, переулок Школьный, Чехова, проезд Чигорина, переулок Невьянский, Кушвинская, Студёная, Водопроводная, проезд Менделеева, Черняховского, Тургенева, проезд Чехова, Ползунова, переулок Корабельный, Железнодорожная, Шиловская, Осипенко, Петрокаменская, Машинистов, — сообщили в нижнетагильской организации.
Напомним, 13 декабря 2024 года в поселке Евстюниха в Нижнем Тагиле на несколько часов отключили электричество.