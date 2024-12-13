Жители Екатеринбурга получают фейковые сообщения от МЧС

Жители Екатеринбурга активно обсуждают в социальных сетях сообщения, которые якобы приходят от МЧС по Екатеринбургу. В этих сообщениях утверждается, что 14 декабря в определенных частях города будет отключено теплоснабжение по причине неисправности трубопровода, сообщает EAH.