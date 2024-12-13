Жители Екатеринбурга получают фейковые сообщения от МЧС

Posted 13 декабря, 13:27
Published 13 декабря, 13:27
Modified 13 декабря, 13:29
Updated 13 декабря, 13:29
Жители Екатеринбурга активно обсуждают в социальных сетях сообщения, которые якобы приходят от МЧС по Екатеринбургу. В этих сообщениях утверждается, что 14 декабря в определенных частях города будет отключено теплоснабжение по причине неисправности трубопровода, сообщает EAH.
Главное управление МЧС по Свердловской области сообщило, что аккаунт, откуда поступают эти сообщения, является фейковым, и информация не соответствует действительности.
Напомним, что ранее свердловчан предупредили о новогоднем обострении у мошенников.