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Posted 13 декабря, 13:27

Published 13 декабря, 13:27

Modified 13 декабря, 13:29

Updated 13 декабря, 13:29

Жители Екатеринбурга получают фейковые сообщения от МЧС

Жители Екатеринбурга получают фейковые сообщения от МЧС

13 декабря 2024, 13:27
Фото: 1MI.
Свердловчанам массово приходят сообщения от МЧС, в которых говорится об отключении отопления. Аккаунт фейковый, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Жители Екатеринбурга активно обсуждают в социальных сетях сообщения, которые якобы приходят от МЧС по Екатеринбургу. В этих сообщениях утверждается, что 14 декабря в определенных частях города будет отключено теплоснабжение по причине неисправности трубопровода, сообщает EAH.

Главное управление МЧС по Свердловской области сообщило, что аккаунт, откуда поступают эти сообщения, является фейковым, и информация не соответствует действительности.

Напомним, что ранее свердловчан предупредили о новогоднем обострении у мошенников.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Фейк#Мошенничество#Социальные сети#Мошенники#Сообщение#Теплоснабжение#Екатеринбург#МЧС#МЧС России
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