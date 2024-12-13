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Posted 13 декабря, 07:49

Published 13 декабря, 07:49

Modified 13 декабря, 07:51

Updated 13 декабря, 07:51

Жителя Ивделя судили за продажу арестованного автомобиля

Жителя Ивделя судили за продажу арестованного автомобиля

13 декабря 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области суд приговорил к обязательным работам мужчину за то, что он продал автомобиль, который был арестован.

Приставы возбудили исполнительное производство, чтобы наложить арест на заложенное по кредитному договору имущество. Иномарка Ford Focus была описана и оставлена на хранение владельцу. О том, что за продажу ему может грозить ответственность, он был предупрежден.

Однако мужчина все же решил продать автомобиль. Согласно официальному договору, продавец получил всего 30 тысяч рублей. Но какой была сумма на самом деле, неизвестно.

В результате мужчина попал под суд за незаконные действия. Его приговорили к 120 часам обязательных работ, а машина объявлена в розыск.

Ранее житель Екатеринбурга лишился дорогого автомобиля за долги по налогам.

У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль за долги
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