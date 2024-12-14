Администрация Екатеринбурга выделила 9 млн рублей на бездомных собак

Posted 14 декабря, 14:03
Published 14 декабря, 14:03
Modified 14 декабря, 14:05
Updated 14 декабря, 14:05
Администрация Екатеринбурга выделила 9 млн рублей на реализацию программы поддержки бездомных собак в городе. Основная цель проекта заключается в том, чтобы не просто отлавливать животных, но и обеспечивать их медицинское обслуживание, стерилизацию и маркировку, сообщает «КП-Екатеринбург».
Программа рассчитана на период с января по июнь следующего года. За это время планируется провести масштабный отлов собак, которых затем подвергнут необходимым медицинским процедурам. Стерилизованные животные пройдут курс лечения и получат специальные метки, позволяющие отслеживать их перемещение и предотвращать повторное появление потомства.
Неагрессивные собаки, прошедшие обработку, вернутся на свои привычные территории, где будут находиться под наблюдением специалистов. Это позволит создать более благоприятные условия для их существования и минимизировать риски для жителей города.
Отдельное внимание уделено поддержке городских приютов, куда направятся те животные, которым не удастся адаптироваться на улице. Это обеспечит им достойные условия содержания и возможность найти новых хозяев.
Ранее на мужчину в Екатеринбурге напала стая собак.