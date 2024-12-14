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Posted 14 декабря, 14:03

Published 14 декабря, 14:03

Modified 14 декабря, 14:05

Updated 14 декабря, 14:05

Администрация Екатеринбурга выделила 9 млн рублей на бездомных собак

Администрация Екатеринбурга выделила 9 млн рублей на бездомных собак

14 декабря 2024, 14:03
Фото: 1MI.
Мэрия Екатеринбурга выделит 9 миллионов рублей на поддержку бездомных собак. С января по июнь 2025 года планируется отловить, стерилизовать, вылечить и пометить животных, а неагрессивных выпустят обратно на улицу.

Администрация Екатеринбурга выделила 9 млн рублей на реализацию программы поддержки бездомных собак в городе. Основная цель проекта заключается в том, чтобы не просто отлавливать животных, но и обеспечивать их медицинское обслуживание, стерилизацию и маркировку, сообщает «КП-Екатеринбург».

Программа рассчитана на период с января по июнь следующего года. За это время планируется провести масштабный отлов собак, которых затем подвергнут необходимым медицинским процедурам. Стерилизованные животные пройдут курс лечения и получат специальные метки, позволяющие отслеживать их перемещение и предотвращать повторное появление потомства.

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Неагрессивные собаки, прошедшие обработку, вернутся на свои привычные территории, где будут находиться под наблюдением специалистов. Это позволит создать более благоприятные условия для их существования и минимизировать риски для жителей города.

Отдельное внимание уделено поддержке городских приютов, куда направятся те животные, которым не удастся адаптироваться на улице. Это обеспечит им достойные условия содержания и возможность найти новых хозяев.

Ранее на мужчину в Екатеринбурге напала стая собак.

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