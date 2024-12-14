Администрация Екатеринбурга выделила 9 млн рублей на бездомных собак

Программа рассчитана на период с января по июнь следующего года. За это время планируется провести масштабный отлов собак, которых затем подвергнут необходимым медицинским процедурам. Стерилизованные животные пройдут курс лечения и получат специальные метки, позволяющие отслеживать их перемещение и предотвращать повторное появление потомства.