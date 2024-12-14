Без этих простых процедур коньки и лыжи быстро испортятся

Для защиты лезвий во время хранения и ходьбы по любым поверхностям кроме льда нужны чехлы. Их надевают на лезвия после удаления с них влаги и грязи. Для того, чтобы ходить по твердым поверхностям, используют жесткие чехлы, а хранят — в мягких.