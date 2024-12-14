Без этих простых процедур коньки и лыжи быстро испортятся

Posted 14 декабря, 10:35
Published 14 декабря, 10:35
Modified 14 декабря, 10:37
Updated 14 декабря, 10:37
Во многих регионах России образовался постоянный снежный покров. Повсюду заливают катки и утрамбовывают лыжные трассы.
Но чтобы выйти на лед или на прогулку на лыжах, спортивный инвентарь нужно подготовить и правильно ухаживать за ним.
Любые лыжи, даже если они только что куплены, нужно почистить. Грязь с нижней поверхности можно удалить щеткой, а для более сложных загрязнений в специализированных магазинах есть специальные смывки.
Также важно избавиться от старого слоя парафина и дождаться испарения растворителя. Затем важно смазать лыжи составом для скольжения — парафином, который бывает разных видов.
После подсыхания парафина скользящую поверхность полируют щеткой или губкой, — рекомендует портал Марафонец.ру.
Все! Можно отправляться на лыжную прогулку.
Если же навыков или времени на подготовку инвентаря нет, то во многих городах есть платные услуги по обработке лыж.
Не забывайте, что наносить парафин лучше перед каждым использованием лыж.
После катания не ленитесь убрать грязь, снег и налет с лыж, — пишет Общественная служба новостей.
Воспользуйтесь влажной тряпкой или специальными средствами для очистки. Затем протрите инвентарь сухой мягкой тряпочкой для удаления влаги, иначе крепления могут начать ржаветь.
Также важно следить за остротой и целостностью канта лыж. Если на нем появились зацепки, заточите канты.
Вне зависимости от того, фигурные коньки вы используете или хоккейные, им тоже требуется уход.
Для защиты лезвий во время хранения и ходьбы по любым поверхностям кроме льда нужны чехлы. Их надевают на лезвия после удаления с них влаги и грязи. Для того, чтобы ходить по твердым поверхностям, используют жесткие чехлы, а хранят — в мягких.
Сами ботинки коньков тоже нужно протирать от влаги после катания, причем как снаружи, так и внутри. Дома ботинки нужно просушить, не используя радиаторы отопления. Просто оставьте инвентарь в сухом месте, предварительно расшнуровав, на одну ночь.
Время от времени не ленитесь обработать ботинки коньков специальными растворами, которые отталкивают воду, — пишет портал Фигурист.ру.
Лезвия нужно регулярно затачивать, а коньки хранить в чехлах, которые убираются в сумку. Хорошо заточенный конек похож на острый нож — при проведении по лезвию пальцем это должно чувствоваться.
На катке лучше пользоваться своими коньками — так у вас будет гарантия, что ботинок инвентаря подходит по размеру и удобен для катания.
Выбирать нужно коньки с жестким голенищем, фиксирующим ногу, — рекомендует портал 78.ру со ссылкой на тренера по фигурному катанию Анастасию Клочкову.
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