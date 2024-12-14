ДТП на Пермской трассе: грузовики не поделили дорогу

На Персмком таркте столкнулись два большегруза

Два автофургона столкнулись на Пермском тракте 14 декабря, все произошло в полпятого утра. Один из шоферов за рулем Fuso Canter не смог справиться с управлением и вылетел на встречку, где врезался в КАМАЗ. ДТП случилось на 172-м километре федеральной трассы.