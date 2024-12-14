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Posted 14 декабря, 08:11

Published 14 декабря, 08:11

Modified 14 декабря, 08:13

Updated 14 декабря, 08:13

Управление ГАИ по Свердловской области

ДТП на Пермской трассе: грузовики не поделили дорогу

14 декабря 2024, 08:11

На Персмком таркте столкнулись два большегруза

Два автофургона столкнулись на Пермском тракте 14 декабря, все произошло в полпятого утра. Один из шоферов за рулем Fuso Canter не смог справиться с управлением и вылетел на встречку, где врезался в КАМАЗ. ДТП случилось на 172-м километре федеральной трассы.

Ранним утром 14 декабря на Пермском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По итогу столкновения двух грузовиков пострадал водитель одного из них.

Инцидент произошел на 172-м километре федеральной трассы, когда водитель грузовика Fuso Canter не смог справиться с управлеием и выехал прямо на встречку и врезался в КАМАЗ. 45-летний водитель отечественного грузовика получил серьезные травмы.

Ранее в Нижнем Тагиле два пассажирских автобуса устроили ДТП из-за того, что не смогли поделить дорогу.

В Нижнем Тагиле пассажирский автобус врезался в столб
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