ДТП на Пермской трассе: грузовики не поделили дорогу

Posted 14 декабря, 08:11
Published 14 декабря, 08:11
Modified 14 декабря, 08:13
Updated 14 декабря, 08:13
Ранним утром 14 декабря на Пермском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По итогу столкновения двух грузовиков пострадал водитель одного из них.
Инцидент произошел на 172-м километре федеральной трассы, когда водитель грузовика Fuso Canter не смог справиться с управлеием и выехал прямо на встречку и врезался в КАМАЗ. 45-летний водитель отечественного грузовика получил серьезные травмы.
Ранее в Нижнем Тагиле два пассажирских автобуса устроили ДТП из-за того, что не смогли поделить дорогу.