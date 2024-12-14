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Posted 14 декабря, 16:14

Published 14 декабря, 16:14

Modified 14 декабря, 16:16

Updated 14 декабря, 16:16

Телеканал «Россия 1» снял передачу про осужденную тагильскую «шпионку»

«Если бы сказали Ай-ай-ай!»: тагильская «шпионка» дала интервью на «России 1»

14 декабря 2024, 16:14
Фото: Россия 1.

Телеканал «Россия 1» снял передачу про осужденную тагильскую «шпионку»

На телеканале «Россия 1» вышла передача, в которой приняла участие тагильчанка, продавшая чертежи УВЗ Украине. Она дала комментарий своим действиям.

На телеэкранах в эфире канала «Россия 1 — Урал» можно было увидеть тагильчанку, осужденную на 12 лет за госизмену в форме шпионажа.

Напомним, что ранее 23-летнюю жительницу Нижнего Тагила отправили за решетку за то, что она продала важные чертежи «Уралвагонзавода» Украине. За жизненно важные документы она получила 100 тысяч рублей. Полученную сумму они с супругом хотели потратить на ежедневные расходы, так как дохода не хватало.

В свежем выпуске телевизионной программы осужденная объяснила свой поступок желанием помочь человеку, с которым она общалась. Кроме того, шпионка не чувствовала, что ее накажут за такой поступок.

Мне не говорили конкретной суммы. Это было просто желание помочь, чувство безнаказанности. Нас поймали через полгода. Смысл прекращать, если все нормально? Война закончилась бы, мы бы, естественно, перестали, — делится с интервьюером телеканала осужденная Виктория Мухаметова.
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Тем самым человеком, который вызвал в тагильчанке желание помочь был украинец. Они близко общались в течение 6 месяцев. Мужчина смог втереться в доверие и почти стал другом для Виктории. Он писал ей не только по поводу документов УВЗ, но и просто поддерживал общение.

Сначала он представлялся одним именем, потом другим. Достаточно приятный человек в плане общения. Он переживал за мое самочувствие, когда я болела, — рассказывает об украинце Виктория Мухаметова.

Девушка считает, что если бы ей кто-нибудь доходчиво объяснил, что это серьезный поступок, за который могут дать реальный тюремный срок, то она не стала бы продавать чертежи Украине.

До меня очень быстро доходит, что так делать нельзя. Если бы просто сказали: «Ай-ай-ай! Тебя посадят в тюрьму на очень долгий срок», то это сыграло бы стопом, — делится своими мыслями Виктория Мухаметова.
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#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Уголовное дело#Украина#Россия-1#Уралвагонзавод#Тюремный срок#Шпионаж#Госизмена#СВО
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