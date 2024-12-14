«Если бы сказали Ай-ай-ай!»: тагильская «шпионка» дала интервью на «России 1»

Тем самым человеком, который вызвал в тагильчанке желание помочь был украинец. Они близко общались в течение 6 месяцев. Мужчина смог втереться в доверие и почти стал другом для Виктории. Он писал ей не только по поводу документов УВЗ, но и просто поддерживал общение.