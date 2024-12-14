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Posted 14 декабря, 11:39

Published 14 декабря, 11:39

Modified 14 декабря, 11:41

Updated 14 декабря, 11:41

Госавтоинспекция Свердловской области недовольна качеством содержания дорог

Госавтоинспекция Свердловской области недовольна качеством содержания дорог

14 декабря 2024, 11:39
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.
14 декабря сотрудниками Госавтоинспекции была проведена проверка трасс на качество зимнего содержания.

После выпадения осадков в больших количествах на Урале Госавтоинспекция зафиксировала множество нарушений в содержании дорог. Особую тревогу вызывают участки трасс, оставшиеся без обработки от снега и льда, что представляет собой значительную угрозу для водителей и пешеходов.

На одном из участков федеральной трассы неподалеку от Камышлова были замечены зоны, которые не успели очистить от снежного покрова и обработать специальными антигололедными составами, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По итогам проверки Госавтоинспекция приняла решение наложить на владельцев этих участков дорог штраф до 300 тысяч рублей, если они не устранят недостатки в кратчайшие сроки.

Из-за изменений погодных условий Управление ГИБДД призывает всех участников движения быть крайне внимательными на дорогах. Водители обязаны строго придерживаться установленного скоростного режима и сохранять безопасную дистанцию, чтобы избежать неприятных ситуаций. Использование зимних шин также является важным фактором снижения риска аварий.

Ранее свердловчане жаловались на гололед на трассе Екатеринбург-Серов.

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