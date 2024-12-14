Госавтоинспекция Свердловской области недовольна качеством содержания дорог

Posted 14 декабря, 11:39
Published 14 декабря, 11:39
Modified 14 декабря, 11:41
Updated 14 декабря, 11:41
После выпадения осадков в больших количествах на Урале Госавтоинспекция зафиксировала множество нарушений в содержании дорог. Особую тревогу вызывают участки трасс, оставшиеся без обработки от снега и льда, что представляет собой значительную угрозу для водителей и пешеходов.
На одном из участков федеральной трассы неподалеку от Камышлова были замечены зоны, которые не успели очистить от снежного покрова и обработать специальными антигололедными составами, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По итогам проверки Госавтоинспекция приняла решение наложить на владельцев этих участков дорог штраф до 300 тысяч рублей, если они не устранят недостатки в кратчайшие сроки.
Из-за изменений погодных условий Управление ГИБДД призывает всех участников движения быть крайне внимательными на дорогах. Водители обязаны строго придерживаться установленного скоростного режима и сохранять безопасную дистанцию, чтобы избежать неприятных ситуаций. Использование зимних шин также является важным фактором снижения риска аварий.
Ранее свердловчане жаловались на гололед на трассе Екатеринбург-Серов.