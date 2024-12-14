Госавтоинспекция Свердловской области недовольна качеством содержания дорог

После выпадения осадков в больших количествах на Урале Госавтоинспекция зафиксировала множество нарушений в содержании дорог. Особую тревогу вызывают участки трасс, оставшиеся без обработки от снега и льда, что представляет собой значительную угрозу для водителей и пешеходов.