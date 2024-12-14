Холодно в квартирах: жители Горноуральского жалуются на полное бездействие своей УК

Но это не все проблемы, с которыми каждый день сталкиваются местные жители. Во многих домах протекают крыши, везде плесень. Кроме того, по словам жителей у них беда с межпанельными швами, они, как утверждают собственники, «свистят», их сильно продувает. По закону герметизация межпанельных швов предусматривается именно в текущем, а не капитальном ремонте дома, то есть фактически они уже оплачены регулярными взносами жителей. Но местный директор УК уверяет жильцов в обратном, что межпанельные швы входят в капитальный ремонт, а сейчас на него денег нет.