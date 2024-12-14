Холодно в квартирах: жители Горноуральского жалуются на полное бездействие своей УК

Posted 14 декабря, 13:13
Published 14 декабря, 13:13
Modified 14 декабря, 13:15
Updated 14 декабря, 13:15
По словам одной из жительниц Горноуральского, в квартирах очень холодно, сейчас температура до 11 градусов тепла, при этом в кранах течет очень горячая вода, а в батареях нет, и эта проблема на данный момент у большинства жителей поселка. Летом 2024 года многие местные жители поменяли свои батареи и трубы, но это проблемы не решило, а управляющая компания «Гарант премиум» игнорирует все обращения граждан.
В квартирах 11 градусов тепла, это в зале, на кухне градусов 15. Единственное, где тепло, это в детской. Такая проблема у всего поселка. Из крана течет очень горячая вода, а в батареях нет. Давления нет. Управляющей компании говорили не раз, но она игнорирует нас. Летом в квартире меняли все батареи, все трубы, все по ГОСТу. Но батареи холодные, — рассказала редакции TagilCity.ru Анастасия, жительница поселка.
Коммунальные службы и управляющие компании должны заниматься измерением температуры и микроклимата в жилых домах. Их обязанность — обеспечивать соблюдение установленных законом температурных норм в помещениях. Но, по словам местных жителей, на просьбу сделать это и выдать акт замеров УК «Гарант премиум» отвечает отказом.
Приходили представители компании, я им градусник показывала, но мне ответили, что надо вызывать кого-то там. Просила акт мне сделать по протечке крыши и по комнатной температуре, мне отказались выдавать акт по температуре, — рассказала Анастасия.
При всем при этом, по словам жителей поселка, управляющая компания отказывается делать перерасчет. Они писали обращение к губернатору, писали даже на имя президента, но, как рассказали местные жители, те делают отписки в администрацию Горноуральского. А Дмитрий Летников, в свою очередь, ссылается на управляющую компанию.
Я плачу 3–4 тысячи, плюс за обогреватель, чтобы ребенок хоть нормально ходил. Перерасчеты нам делать категорически отказываются. Обращались с этой проблемой к губернатору. Писали в администрацию президента, они отправили в администрацию к Летникову, а Летников просто сделал отписку, так же делает управляющая компания, — рассказала местная жительница.
Но это не все проблемы, с которыми каждый день сталкиваются местные жители. Во многих домах протекают крыши, везде плесень. Кроме того, по словам жителей у них беда с межпанельными швами, они, как утверждают собственники, «свистят», их сильно продувает. По закону герметизация межпанельных швов предусматривается именно в текущем, а не капитальном ремонте дома, то есть фактически они уже оплачены регулярными взносами жителей. Но местный директор УК уверяет жильцов в обратном, что межпанельные швы входят в капитальный ремонт, а сейчас на него денег нет.
Есть договор, осенью было собрание общедомовое, там директор УК уверял, что швы нужно делать за наш счет, так как у него нет денег, уверял нас что это входит в капитальный ремонт, а не в текучий. В договоре он прописал, что швы сделать за наш счет. При чем платить буду все, вне зависимости есть швы или их нет. Раскидает сумму по квадратным метрам и добавится в счет нам, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница одного из домов Горноуральского.
Анастасия с другими жильцами просили директора УК приехать к ним лично и решить эти вопросы, тот отправил двух своих помощников, но сам решил не приезжать. Во время встречи жители начали рассказывать им о своих проблемах и о плесени в том числе. Но, по словам Анастасии, во время проверки представители УК вели себя странно.
Пришли на одну квартиру, там вся стена в плесени, хозяйка квартиры начала показывать, а они сразу к батарее побежали, пугают, говорят: «У вас батареи с нарушениями установлены, мы на вас в суд подадим». Им говоришь, что УК же когда-то батареи ставила, а они: «ничего не вижу, ничего не слышу» и таким образом стращают людей, чтобы мы заткнулись. А проблемы не решаются, УК работать не хочет, — жалуется Анастасия, жительница Горноуральского.
Это далеко не первый случай, когда жители поселка жалуются на холод в квартирах. Осенью 2023 года они уже обращались с этой проблемой, но с того года ничего не изменилось. Редакция TagilCity.ru сделает запрос в администрацию поселка и в управляющую компанию для комментария.