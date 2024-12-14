Мэр одного из городов Свердловской области мечтает о водном такси до Екатеринбурга

Posted 14 декабря, 08:14
Published 14 декабря, 08:14
Modified 14 декабря, 08:16
Updated 14 декабря, 08:16
Глава Среднеуральска Алексей Стасенок поделился своей мечтой: чиновник хочет организовать быстрый и удобный транспорт до Екатеринбурга по воде.
Чиновник напомнил, как работает водный транспорт в Москве и Санкт-Петербурге. Стасенок выступил в эфире ОТВ и назвал водное такси до столицы Урала «золотой мечтой», пишет URA.RU.
На первом этапе это может быть небольшое судно, — поделился своими соображениями Алексей Стасенок.
Новый вид транспорта, по мнению мэра, позволит жителям Екатеринбурга проще добираться в Среднеуральск для отдыха в выходные дни. Глава города нацелен на развитие в городе туристической инфраструктуры.
Ранее стало об обкатке в Екатеринбурге двух новых составов метро.