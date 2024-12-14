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Posted 14 декабря, 08:14

Published 14 декабря, 08:14

Modified 14 декабря, 08:16

Updated 14 декабря, 08:16

Мэр одного из городов Свердловской области мечтает о водном такси до Екатеринбурга

Мэр одного из городов Свердловской области мечтает о водном такси до Екатеринбурга

14 декабря 2024, 08:14
Фото: 1MI.
В Свердловской области глава Среднеуральска поделился мечтой: мэр хочет организовать водный транспорт по примеру Москвы.

Глава Среднеуральска Алексей Стасенок поделился своей мечтой: чиновник хочет организовать быстрый и удобный транспорт до Екатеринбурга по воде.

Чиновник напомнил, как работает водный транспорт в Москве и Санкт-Петербурге. Стасенок выступил в эфире ОТВ и назвал водное такси до столицы Урала «золотой мечтой», пишет URA.RU.

На первом этапе это может быть небольшое судно, — поделился своими соображениями Алексей Стасенок.

Новый вид транспорта, по мнению мэра, позволит жителям Екатеринбурга проще добираться в Среднеуральск для отдыха в выходные дни. Глава города нацелен на развитие в городе туристической инфраструктуры.

Ранее стало об обкатке в Екатеринбурге двух новых составов метро.

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#Александра Никитская#Общество#Отдых#Свердловская область#Чиновники#Туризм#Среднеуральск#Общественный транспорт#Екатеринбург#Внутренний туризм
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