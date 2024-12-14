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Posted 14 декабря, 08:45

Published 14 декабря, 08:45

Modified 14 декабря, 08:47

Updated 14 декабря, 08:47

В Екатеринбурге школьник создал словарь молодежного сленга

«Не будьте скуфами»: мэр Екатеринбурга продемонстрировал знания молодежного сленга

14 декабря 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге школьник создал словарь молодежного сленга

Мэр Екатеринбурга встретился с волонтерми, где рассказал историю о школьнике, создавшем словарь молодежных слов, среди которых «чиловый парень» и «скуф».

В Екатеринбурге большое количество волонтеров собрались в «Космосе», чтобы напрямую пообщаться с главой города, Алексеем Орловым. У местных жителей появилась возможность задать мэру столицы Среднего Урала вопросы.

Из зала от девушки донесся вопрос «Знаете ли вы, кто такой „чиловый парень?“. Мэр Екатеринбурга не растерялся и сообщил, что слово ему известно от учащегося в школе мальчика-активиста. Мальчика зовут Максим и он, также как и девушка из зала, задал вопрос про чилового парня. Мэр не понял, как трактовать это словосочетание, и предложил школьнику создать словарь. И ученик действительно его создал, сообщает „КП-Екатеринбург“.

Благодаря созданному активистом словарю, мэр смог ответить на вопрос из зала и пояснил, что «Чиловый парень — расслабленный, спокойный, уравновешенный». Также Алексей Орлов попросил всех не быть «скуфами» и отметил, что молодежный сленг — это важная и неотъемлемая часть, но прежде всего грамотная русская речь.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге состоялась прямая линия с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Екатеринбург
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