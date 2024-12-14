«Не будьте скуфами»: мэр Екатеринбурга продемонстрировал знания молодежного сленга

Posted 14 декабря, 08:45
Published 14 декабря, 08:45
Modified 14 декабря, 08:47
Updated 14 декабря, 08:47
В Екатеринбурге большое количество волонтеров собрались в «Космосе», чтобы напрямую пообщаться с главой города, Алексеем Орловым. У местных жителей появилась возможность задать мэру столицы Среднего Урала вопросы.
Из зала от девушки донесся вопрос «Знаете ли вы, кто такой „чиловый парень?“. Мэр Екатеринбурга не растерялся и сообщил, что слово ему известно от учащегося в школе мальчика-активиста. Мальчика зовут Максим и он, также как и девушка из зала, задал вопрос про чилового парня. Мэр не понял, как трактовать это словосочетание, и предложил школьнику создать словарь. И ученик действительно его создал, сообщает „КП-Екатеринбург“.
Благодаря созданному активистом словарю, мэр смог ответить на вопрос из зала и пояснил, что «Чиловый парень — расслабленный, спокойный, уравновешенный». Также Алексей Орлов попросил всех не быть «скуфами» и отметил, что молодежный сленг — это важная и неотъемлемая часть, но прежде всего грамотная русская речь.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге состоялась прямая линия с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.