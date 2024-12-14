«Не будьте скуфами»: мэр Екатеринбурга продемонстрировал знания молодежного сленга

Из зала от девушки донесся вопрос «Знаете ли вы, кто такой „чиловый парень?“. Мэр Екатеринбурга не растерялся и сообщил, что слово ему известно от учащегося в школе мальчика-активиста. Мальчика зовут Максим и он, также как и девушка из зала, задал вопрос про чилового парня. Мэр не понял, как трактовать это словосочетание, и предложил школьнику создать словарь. И ученик действительно его создал, сообщает „КП-Екатеринбург“.