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Posted 14 декабря, 08:30

Published 14 декабря, 08:30

Modified 14 декабря, 08:32

Updated 14 декабря, 08:32

Неизвестный пытался поджечь военкомат в Екатеринбурге

Неизвестный пытался поджечь военкомат в Екатеринбурге

14 декабря 2024, 08:30
В Екатеринбурге молодой человек пытался поджечь здание военкомата с помощью коктейля Молотова. Происшествие попало на видео.

13 декабря в Екатеринбурге неустановленные лица пытались поджечь военкомат с помощью бутылок с зажигательными жидкостями. Один из местных жителей смог снять происшествие на телефон.

На видео видно, как молодой человек кидает в задние военкомата две бутылки с горючей жидкостью, одну за другой. Одной из бутылок он разбил пластиковые двери. После инцидента мужчина скрылся. Огонь охватил входную группу.

О каких-либо еще повреждениях неизвестно. Представители военкомата отказались комментировать ситуацию.

Фото: URA.RU

Ранее в Березовском у местной жительницы сожгли автомобиль из-за отказа встречаться с молодым человеком.

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