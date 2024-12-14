Неизвестный пытался поджечь военкомат в Екатеринбурге

Posted 14 декабря, 08:30
Published 14 декабря, 08:30
Modified 14 декабря, 08:32
Updated 14 декабря, 08:32
13 декабря в Екатеринбурге неустановленные лица пытались поджечь военкомат с помощью бутылок с зажигательными жидкостями. Один из местных жителей смог снять происшествие на телефон.
На видео видно, как молодой человек кидает в задние военкомата две бутылки с горючей жидкостью, одну за другой. Одной из бутылок он разбил пластиковые двери. После инцидента мужчина скрылся. Огонь охватил входную группу.
О каких-либо еще повреждениях неизвестно. Представители военкомата отказались комментировать ситуацию.
Ранее в Березовском у местной жительницы сожгли автомобиль из-за отказа встречаться с молодым человеком.