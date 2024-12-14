Новый светофор в Нижнем Тагиле: можно повернуть налево с улицы Серова на Пархоменко

С 14 декабря текущего года на пересечении улиц Серова и Пархоменко вступает в силу обновленная схема организации дорожного движения. Главная новость — появление дополнительной секции «стрелка налево» на светофоре. Это позволит водителям совершать левый поворот с улицы Серова на улицу Пархоменко в отдельной фазе. Точная продолжительность работы секции будет устанавливаться в течение 7 дней, сообщает Управление городским хозяйством Нижнего Тагила.