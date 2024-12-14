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Posted 14 декабря, 15:25

Published 14 декабря, 15:25

Modified 14 декабря, 15:27

Updated 14 декабря, 15:27

В Нижнем Тагиле добавили секцию светофору на перекрестке улиц Серова-Пархоменко

Новый светофор в Нижнем Тагиле: можно повернуть налево с улицы Серова на Пархоменко

14 декабря 2024, 15:25
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле добавили секцию светофору на перекрестке улиц Серова-Пархоменко

С 14 декабря 2024 года на перекрестке улиц Серова и Пархоменко введена новая схема движения: добавлена секция «стрелка налево» для левого поворота с улицы Серова на улицу Пархоменко.

С 14 декабря текущего года на пересечении улиц Серова и Пархоменко вступает в силу обновленная схема организации дорожного движения. Главная новость — появление дополнительной секции «стрелка налево» на светофоре. Это позволит водителям совершать левый поворот с улицы Серова на улицу Пархоменко в отдельной фазе. Точная продолжительность работы секции будет устанавливаться в течение 7 дней, сообщает Управление городским хозяйством Нижнего Тагила.

Это нововведение призвано улучшить пропускную способность перекрестка и повысить безопасность участников движения. Подобные меры принимаются для оптимизации транспортных потоков и снижения количества аварийных ситуаций.

Всем участникам движения рекомендуется соблюдать осторожность и внимательно следить за сигналами светофоров в период адаптации к новым условиям.

Ранее в Нижнем Тагиле новый светофор появился на перекрестке улиц Ильича — Тимирязева.

В центре Нижнего Тагила завершается ремонт светофора на перекрестке
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