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Posted 14 декабря, 08:14

Published 14 декабря, 08:14

Modified 14 декабря, 08:16

Updated 14 декабря, 08:16

Роскомнадзор заблокировал Viber из-за долга за штрафы и нарушение законодательства

Роскомнадзор заблокировал Viber из-за долга за штрафы и нарушение законодательства

14 декабря 2024, 08:14
Фото: 1MI.
14 декабря РКН ввел ограничения на доступ к известному приложению для обмена сообщениями — Viber.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в России.

Согласно решению Федеральной службы, приложение нарушает требования законодательства. Мессенджер может нести опасность применения в террористических и экстремистских целях. Кроме того, оно может использоваться для вербовки граждан и распространения наркотических средств. Помимо всего прочего, на интернет-ресурсе размещалась противоправная информация, сообщается в «РИА Новости».

Однако это не единственная причина для прекращения работы Viber. На приложение накладывали штрафы из-за запрещенного контента, который отказывались удалять. Штрафы так никто и не оплатил. В конечном итоге, сумма накопилась внушительная — 1,8 млн рублей.

Ранее в России заблокировали Discord — приложение для общения игроков.

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