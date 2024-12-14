Роскомнадзор заблокировал Viber из-за долга за штрафы и нарушение законодательства

Posted 14 декабря, 08:14
Published 14 декабря, 08:14
Modified 14 декабря, 08:16
Updated 14 декабря, 08:16
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в России.
Согласно решению Федеральной службы, приложение нарушает требования законодательства. Мессенджер может нести опасность применения в террористических и экстремистских целях. Кроме того, оно может использоваться для вербовки граждан и распространения наркотических средств. Помимо всего прочего, на интернет-ресурсе размещалась противоправная информация, сообщается в «РИА Новости».
Однако это не единственная причина для прекращения работы Viber. На приложение накладывали штрафы из-за запрещенного контента, который отказывались удалять. Штрафы так никто и не оплатил. В конечном итоге, сумма накопилась внушительная — 1,8 млн рублей.
Ранее в России заблокировали Discord — приложение для общения игроков.