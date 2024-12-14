Роскомнадзор заблокировал Viber из-за долга за штрафы и нарушение законодательства

Согласно решению Федеральной службы, приложение нарушает требования законодательства. Мессенджер может нести опасность применения в террористических и экстремистских целях. Кроме того, оно может использоваться для вербовки граждан и распространения наркотических средств. Помимо всего прочего, на интернет-ресурсе размещалась противоправная информация, сообщается в «РИА Новости».