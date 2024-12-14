Стала известна цена 3 часов екатеринбургского катка в новогоднюю ночь

В главный праздник зимы каток будет принимать жителей Екатеринбурга 11 часов вечера до 2 часов ночи. Помимо того, что вы сможете покататься, местных жителей ждет представление, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, будет представлена возможность встретить персонажей из детских сказок. После того, как прозвучит поздравление от главы государства, на сцену выйдут музыканты, сообщает «КП-Екатеринбург».