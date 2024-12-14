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Posted 14 декабря, 12:12

Published 14 декабря, 12:12

Modified 14 декабря, 12:14

Updated 14 декабря, 12:14

В Екатеринбурге новогодняя ночь на катке будет стоить 6 тысяч рублей

Стала известна цена 3 часов екатеринбургского катка в новогоднюю ночь

14 декабря 2024, 12:12
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге новогодняя ночь на катке будет стоить 6 тысяч рублей

В Екатеринбурге провести Новый год на катке, расположенном на площади 1905 года, будет стоить 6 тысяч рублей. В стоимость входит не только катание на коньках, но и шоу-программа, артисты и прочее.

Если вы планируете провести три часа на центральном катке Екатеринбурга в новогоднюю ночь, то вам придётся заплатить за это 6000 рублей. Уже можно приобрести билеты. На момент публикации осталось около 290 билетов.

В главный праздник зимы каток будет принимать жителей Екатеринбурга 11 часов вечера до 2 часов ночи. Помимо того, что вы сможете покататься, местных жителей ждет представление, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, будет представлена возможность встретить персонажей из детских сказок. После того, как прозвучит поздравление от главы государства, на сцену выйдут музыканты, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге для обустройства катка был взят кредит.

В Екатеринбурге на площади 1905 года зальют каток
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