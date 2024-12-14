Стало известно, какие гонорары просят уральские звезды шоубиза за выступление

В райдере певицы указано, что в гримерке должна быть еда: лосось, бастурма и хамон. Температура воздуха в помещении, где артистка готовится к выступлению, должна составлять 22 градуса тепла. Если условия райдера нарушены, с организаторов концерта потребуют 100 тысяч рублей (за каждый «промах»).