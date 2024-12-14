tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 11:12

Published 14 декабря, 11:12

Modified 14 декабря, 11:14

Updated 14 декабря, 11:14

Стали известны гонорары звезд шоубизнеса с Урала

Стало известно, какие гонорары просят уральские звезды шоубиза за выступление

14 декабря 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney.

Стали известны гонорары звезд шоубизнеса с Урала

Близится пора новогодних корпоративов, на которых готовы заработать многие звезды отечественного шоубизнеса. Стало известно, какие гонорары просят за свои концерты артисты, родившиеся на Урале.

В новогодние праздники во многих городах России состоятся персональные и сборные концерты звезд отечественной эстрады. В зависимости от предпочтений и размера вознаграждения муниципалитеты и частные компании готовы приглашать разных исполнителей.

Редакция TagilCity решила выяснить, какой гонорар за выступления хотят звезды, которые родились и выросли на Урале.

Клава Кока

Популярная молодая певица Клава Кока, родившаяся в Екатеринбурге, имеет весьма солидные запросы. Известно, что выступить под Новый год Клавдия Высокова готова за сумму в 5 миллионов рублей.

Всего за период корпоративов и мероприятий поп-дива может заработать около 100 миллионов, пишет Общественная служба новостей. При этом сумма гонорара не зависит от города, куда приедет исполнительница.

В райдере певицы указано, что в гримерке должна быть еда: лосось, бастурма и хамон. Температура воздуха в помещении, где артистка готовится к выступлению, должна составлять 22 градуса тепла. Если условия райдера нарушены, с организаторов концерта потребуют 100 тысяч рублей (за каждый «промах»).

Леша Свик

Музыкант Алексей Норкитович, более известный публике как Леша Свик, имеет более умеренный аппетит в части гонораров.

За выступление в июле 2024 года артист просил 2,5 миллиона рублей, а также 10 тысяч рублей «суточных». Каждому члену команды музыканта нужно заплатить по 5 тысяч в сутки, пишет издание Правда.ру.

В бытовой райдер Норкитовича включены табачные изделия, виски, кокосовое молоко и вода. Также артист хочет в городе выступления получить возможность посетить спортзал — в райдере указаны 3 «билета».

Олег Майами

Екатеринбуржец Олег Майями поднял размер вознаграждения за концерт с 2 до 2,8 миллионов рублей. СМИ писали, что расценки певца подросли после информации в СМИ о его романе с Ольгой Бузовой.

В райдере артиста — продукты для правильного питания, номер в отеле с наличием спорт-зала и игровая приставка, сообщало издание 7дней.ру в начале декабря.

Владимир Шахрин и группа «Чайф»

В августе 2024 года продюсер группы «Чайф» Сергей Дворцов поделился информацией о гонораре коллектива. Он сообщил, что цены на выступление весьма лояльны.

За выступление Шахрин с «Чайфом» получали до 2 миллионов рублей, а минимальная сумма гонорара составляла около 700 тысяч, писала Газета.ру.

Дворцов отметил, что расценки на концерты могут даже снизиться, поскольку коллектив может распасться, а в СМИ про «Чайф» редко пишут.

Ранее стало известно, что певец Niletto в бытовом райдере указал наличие лапши быстрого приготовления и шоколадное яйцо с сюрпризом.

Читайте также:
Рэпер Леша Свик заплакал на сцене вместе со своей мамой на концерте в ЕкатеринбургеАнна Асти провела финальный концерт в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге организатору несостоявшегося концерта Стаса Михайлова грозит суд
Это худший концерт в моей жизни: сотни екатеринбуржцев не пустили к любимой группе
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Деньги#Концерт#Выступление#Шоу-бизнес#Звезды#Екатеринбург#Гонорар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика