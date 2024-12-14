Стало известно, какие гонорары просят уральские звезды шоубиза за выступление

Posted 14 декабря, 11:12
Published 14 декабря, 11:12
Modified 14 декабря, 11:14
Updated 14 декабря, 11:14
В новогодние праздники во многих городах России состоятся персональные и сборные концерты звезд отечественной эстрады. В зависимости от предпочтений и размера вознаграждения муниципалитеты и частные компании готовы приглашать разных исполнителей.
Редакция TagilCity решила выяснить, какой гонорар за выступления хотят звезды, которые родились и выросли на Урале.
Популярная молодая певица Клава Кока, родившаяся в Екатеринбурге, имеет весьма солидные запросы. Известно, что выступить под Новый год Клавдия Высокова готова за сумму в 5 миллионов рублей.
Всего за период корпоративов и мероприятий поп-дива может заработать около 100 миллионов, пишет Общественная служба новостей. При этом сумма гонорара не зависит от города, куда приедет исполнительница.
В райдере певицы указано, что в гримерке должна быть еда: лосось, бастурма и хамон. Температура воздуха в помещении, где артистка готовится к выступлению, должна составлять 22 градуса тепла. Если условия райдера нарушены, с организаторов концерта потребуют 100 тысяч рублей (за каждый «промах»).
Музыкант Алексей Норкитович, более известный публике как Леша Свик, имеет более умеренный аппетит в части гонораров.
За выступление в июле 2024 года артист просил 2,5 миллиона рублей, а также 10 тысяч рублей «суточных». Каждому члену команды музыканта нужно заплатить по 5 тысяч в сутки, пишет издание Правда.ру.
В бытовой райдер Норкитовича включены табачные изделия, виски, кокосовое молоко и вода. Также артист хочет в городе выступления получить возможность посетить спортзал — в райдере указаны 3 «билета».
Екатеринбуржец Олег Майями поднял размер вознаграждения за концерт с 2 до 2,8 миллионов рублей. СМИ писали, что расценки певца подросли после информации в СМИ о его романе с Ольгой Бузовой.
В райдере артиста — продукты для правильного питания, номер в отеле с наличием спорт-зала и игровая приставка, сообщало издание 7дней.ру в начале декабря.
В августе 2024 года продюсер группы «Чайф» Сергей Дворцов поделился информацией о гонораре коллектива. Он сообщил, что цены на выступление весьма лояльны.
За выступление Шахрин с «Чайфом» получали до 2 миллионов рублей, а минимальная сумма гонорара составляла около 700 тысяч, писала Газета.ру.
Дворцов отметил, что расценки на концерты могут даже снизиться, поскольку коллектив может распасться, а в СМИ про «Чайф» редко пишут.
Ранее стало известно, что певец Niletto в бытовом райдере указал наличие лапши быстрого приготовления и шоколадное яйцо с сюрпризом.