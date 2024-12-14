Тагильчане празднуют победу: хоккейная команда победила на Кубке Серовского тракта

Posted 14 декабря, 16:50
Published 14 декабря, 16:50
Modified 14 декабря, 16:52
Updated 14 декабря, 16:52
Любительский хоккейный турнир на Серовском тракте завершился триумфом тагильской команды. Несмотря на поражение в последнем матче, который состоялся 14 декабря, против сборной Кировграда, тагильчанам удалось завоевать главный приз соревнований по итогам трех туров, делится в своем Telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Этот успех стал результатом упорной борьбы и мастерства игроков, которые проявили себя настоящими бойцами на льду. Однако, победа не была бы такой сладкой без участия других команд-участников: Верхняя Пышма, Новоуральск и Серов.
Вы создали настоящий праздник для всех нас, продемонстрировав великолепную игру и дух честного соперничества, — благодарит за участие команды других населенных пунктов глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Владислав Пинаев сообщает, что Кубок планируется сделать традиционным событием, объединяя любителей хоккея со всего региона.
Ранее в Верхней Пышме проходил детский хоккейный турнир «Кубок Урала».