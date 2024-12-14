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Posted 14 декабря, 16:50

Published 14 декабря, 16:50

Modified 14 декабря, 16:52

Updated 14 декабря, 16:52

В Нижнем Тагиле завершился Кубок Серовского тракта по хоккею

Тагильчане празднуют победу: хоккейная команда победила на Кубке Серовского тракта

14 декабря 2024, 16:50
Фото: Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле завершился Кубок Серовского тракта по хоккею

14 декабря состоялся последний матч Кубка Серовского Тракта Нижний Тагил-Кировград. По результатам 3-х турниров команда Нижнего Тагила получила первый победный кубок.

Любительский хоккейный турнир на Серовском тракте завершился триумфом тагильской команды. Несмотря на поражение в последнем матче, который состоялся 14 декабря, против сборной Кировграда, тагильчанам удалось завоевать главный приз соревнований по итогам трех туров, делится в своем Telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Этот успех стал результатом упорной борьбы и мастерства игроков, которые проявили себя настоящими бойцами на льду. Однако, победа не была бы такой сладкой без участия других команд-участников: Верхняя Пышма, Новоуральск и Серов.

Вы создали настоящий праздник для всех нас, продемонстрировав великолепную игру и дух честного соперничества, — благодарит за участие команды других населенных пунктов глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Владислав Пинаев сообщает, что Кубок планируется сделать традиционным событием, объединяя любителей хоккея со всего региона.

Ранее в Верхней Пышме проходил детский хоккейный турнир «Кубок Урала».

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