В Белгороде 9-летний мальчик погиб под обстрелом ВСУ

Posted 14 декабря, 14:43
Published 14 декабря, 14:43
Modified 14 декабря, 14:45
Updated 14 декабря, 14:45
Украинские дроны атаковали жилье в населенном пункте Майский, расположенном в Белгородском районе. Инцидент закончился трагично.
В результате обстрела оборвалась жизнь школьника 9 лет. Кроме того, ранения получили мама с ребенком, которому нет даже года. Малышка с контузией находится в медицинском учреждении. У матери диагностирована травма ноги и ушиб мягких тканей, сообщает Бел.Ру.
На месте происшествия нарушена целостность кровли, имеются повреждения стен, окон, внутренней отделки, а также машины, находящейся в гараже. В рядом стоящем здании повреждены оконные проемы, ограда и калитка.
В результате обстрелов, которые осуществили Вооруженные силы Украины в селе Репное, был нанесен ущерб другому частному дому.
Ранее пенсионерку в Екатеринбурге вынудили продать квартиру угрозами связи с ВСУ.