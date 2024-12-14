В Белгороде 9-летний мальчик погиб под обстрелом ВСУ

В результате обстрела оборвалась жизнь школьника 9 лет. Кроме того, ранения получили мама с ребенком, которому нет даже года. Малышка с контузией находится в медицинском учреждении. У матери диагностирована травма ноги и ушиб мягких тканей, сообщает Бел.Ру.