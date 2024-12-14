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Posted 14 декабря, 14:43

Published 14 декабря, 14:43

Modified 14 декабря, 14:45

Updated 14 декабря, 14:45

В Белгороде 9-летний мальчик погиб под обстрелом ВСУ

В Белгороде 9-летний мальчик погиб под обстрелом ВСУ

14 декабря 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Белгородской области была совершена атака со стороны ВСУ на жилой дом. Погиб 9-летний мальчик, также получили травмы мать с 7-месячным ребенком.

Украинские дроны атаковали жилье в населенном пункте Майский, расположенном в Белгородском районе. Инцидент закончился трагично.

В результате обстрела оборвалась жизнь школьника 9 лет. Кроме того, ранения получили мама с ребенком, которому нет даже года. Малышка с контузией находится в медицинском учреждении. У матери диагностирована травма ноги и ушиб мягких тканей, сообщает Бел.Ру.

На месте происшествия нарушена целостность кровли, имеются повреждения стен, окон, внутренней отделки, а также машины, находящейся в гараже. В рядом стоящем здании повреждены оконные проемы, ограда и калитка.

В результате обстрелов, которые осуществили Вооруженные силы Украины в селе Репное, был нанесен ущерб другому частному дому.

Ранее пенсионерку в Екатеринбурге вынудили продать квартиру угрозами связи с ВСУ.

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