В Екатеринбурге молодого человека изнасиловали ножкой от табуретки

Posted 14 декабря, 08:10
Published 14 декабря, 08:10
Modified 14 декабря, 08:12
Updated 14 декабря, 08:12
В октябре текущего года мужчина из Екатеринбурга подвергся насильственным действиям с использованием ножки табурета.
Надругательство на улице Культуры, 25 совершали 3 человека. Они схватили пострадавшего, двое держали его, прижав животом к столу. А третий насиловал. Действие было совершено с целью унизить мужское достоинство. Истинная причина, подтолкнувшая их на акт насилия, уточняется, сообщает E1.RU.
Группа молодых людей рассчитывала на молчание пострадавшего из-за стеснения своего положения. Это почти сработало, изнасилованный долгое время не обращался в правоохранительные органы.
Мужчину, который изначально придумал совершить акт насилия, уже задержали. Остальные в розыске. СУ СК России по Свердловской области открыли уголовное дело по факту произошедшего.
Ранее свердловчанину присудили 5 лет тюрьмы за изнасилование женщины в ЯНАО.