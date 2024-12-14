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Posted 14 декабря, 08:10

Published 14 декабря, 08:10

Modified 14 декабря, 08:12

Updated 14 декабря, 08:12

В Екатеринбурге молодого человека изнасиловали ножкой от табуретки

В Екатеринбурге молодого человека изнасиловали ножкой от табуретки

14 декабря 2024, 08:10
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге над мужчиной надругалось 3 людей. Они силой удерживали его, чтобы совершить акт насилия ножкой от табуретки.

В октябре текущего года мужчина из Екатеринбурга подвергся насильственным действиям с использованием ножки табурета.

Надругательство на улице Культуры, 25 совершали 3 человека. Они схватили пострадавшего, двое держали его, прижав животом к столу. А третий насиловал. Действие было совершено с целью унизить мужское достоинство. Истинная причина, подтолкнувшая их на акт насилия, уточняется, сообщает E1.RU.

Группа молодых людей рассчитывала на молчание пострадавшего из-за стеснения своего положения. Это почти сработало, изнасилованный долгое время не обращался в правоохранительные органы.

Мужчину, который изначально придумал совершить акт насилия, уже задержали. Остальные в розыске. СУ СК России по Свердловской области открыли уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее свердловчанину присудили 5 лет тюрьмы за изнасилование женщины в ЯНАО.

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