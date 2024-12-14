В Екатеринбурге молодого человека изнасиловали ножкой от табуретки

Надругательство на улице Культуры, 25 совершали 3 человека. Они схватили пострадавшего, двое держали его, прижав животом к столу. А третий насиловал. Действие было совершено с целью унизить мужское достоинство. Истинная причина, подтолкнувшая их на акт насилия, уточняется, сообщает E1.RU.