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Posted 14 декабря, 09:20

Published 14 декабря, 09:20

Modified 14 декабря, 09:22

Updated 14 декабря, 09:22

В Екатеринбурге упаковщик презентов может заработать до 280 тысяч

В Екатеринбурге упаковщик презентов может заработать до 280 тысяч

14 декабря 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
В Екатеринбурге сезонная работа по упаковке подарков может принести соискателю хороший доход. Такому сотруднику готовы платить от 140 тысяч до вдвое большей суммы.

Сезонные вакансии могут принести желающим потрудиться хороший доход. В Екатеринбурге на сайте объявлений по поиску работы появилась привлекательная вакансия.

Работодатель ищет упаковщика новогодних подарков, которому готов платить не менее 140 тысяч рублей, а максимальный доход достигает 280 тысяч, пишет URA.RU.

График работы можно выбрать и трудиться от 6 часов за смену до полноценного рабочего дня с графиком 4 рабочих — 3 выходных.

Ранее была опубликована большая подборка необычных подарков к Новому году для детей и взрослых.

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#Александра Никитская#Общество#Работа#Новый год#Доход#Вакансия#Екатеринбург
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