В Екатеринбурге упаковщик презентов может заработать до 280 тысяч

Posted 14 декабря, 09:20
Published 14 декабря, 09:20
Modified 14 декабря, 09:22
Updated 14 декабря, 09:22
Сезонные вакансии могут принести желающим потрудиться хороший доход. В Екатеринбурге на сайте объявлений по поиску работы появилась привлекательная вакансия.
Работодатель ищет упаковщика новогодних подарков, которому готов платить не менее 140 тысяч рублей, а максимальный доход достигает 280 тысяч, пишет URA.RU.
График работы можно выбрать и трудиться от 6 часов за смену до полноценного рабочего дня с графиком 4 рабочих — 3 выходных.
Ранее была опубликована большая подборка необычных подарков к Новому году для детей и взрослых.