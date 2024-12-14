В Екатеринбурге в ТРЦ нагрянули силовики в масках

Posted 14 декабря, 08:11
Published 14 декабря, 08:11
Modified 14 декабря, 08:13
Updated 14 декабря, 08:13
13 декабря в вечернее время суток посетителями ТРЦ «Veer Mall», расположенного в столице Среднего Урала, стали сотрудники правоохранительных органов в масках. Очевидцы засняли произошедшее на камеру телефона.
Возле торгового центра также был замечен автобус. В него силовики отправляли всех, кто подвергся задержанию, сообщает «КП-Екатеринбург».
Кроме того, этот же автобус местные жители видели на другой улице. Свердловчане предполагают, что целью сотрудников полиции являются нелегальные мигранты.
Ранее появился слух о том, что к екатеринбургскому преподавателю нагрянула ФСБ.