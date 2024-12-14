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Posted 14 декабря, 08:11

Published 14 декабря, 08:11

Modified 14 декабря, 08:13

Updated 14 декабря, 08:13

В Екатеринбурге в ТРЦ нагрянули силовики в масках

В Екатеринбурге в ТРЦ нагрянули силовики в масках

14 декабря 2024, 08:11
Фото: 1MI.
В одном из торговых центров Екатеринбурга местные жители заметили группу сотрудников силовых структур в масках. Истинная цель их визита неизвестна.

13 декабря в вечернее время суток посетителями ТРЦ «Veer Mall», расположенного в столице Среднего Урала, стали сотрудники правоохранительных органов в масках. Очевидцы засняли произошедшее на камеру телефона.

Возле торгового центра также был замечен автобус. В него силовики отправляли всех, кто подвергся задержанию, сообщает «КП-Екатеринбург».

Кроме того, этот же автобус местные жители видели на другой улице. Свердловчане предполагают, что целью сотрудников полиции являются нелегальные мигранты.

Ранее появился слух о том, что к екатеринбургскому преподавателю нагрянула ФСБ.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Полиция#Задержание#Силовики#Правоохранительные органы#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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