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Posted 14 декабря, 11:14

Published 14 декабря, 11:14

Modified 14 декабря, 11:16

Updated 14 декабря, 11:16

В Екатеринбурге водитель автобуса ездил с иностранными правами

В Екатеринбурге водитель автобуса ездил с иностранными правами

14 декабря 2024, 11:14
Фото: 1MI.
Госавтоинспекция устроила проверку нарушений среди водителей автобуса и нашла гражданина с иностранными правами.

12 декабря в ходе выполнения надзорных мероприятий Госавтоинспекции в Екатеринбурге нашли 26-летнего водителя автобуса, которого лишили российский прав. Шофер общественного транспорта имел при себе права, но другого государства.

Иностранный документ, предоставляющий право на управление транспортным средством, сотрудники ГИБДД забрали. На водителя был составлен протокол об административном нарушении. А, непосредственно, общественное транспортное средство передали владельцу, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее водителю автобуса в Екатеринбурге грозило лишение прав за объезд пробки по встречной полосе.

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