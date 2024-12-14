В Екатеринбурге водитель автобуса ездил с иностранными правами

Posted 14 декабря, 11:14
Published 14 декабря, 11:14
Modified 14 декабря, 11:16
Updated 14 декабря, 11:16
12 декабря в ходе выполнения надзорных мероприятий Госавтоинспекции в Екатеринбурге нашли 26-летнего водителя автобуса, которого лишили российский прав. Шофер общественного транспорта имел при себе права, но другого государства.
Иностранный документ, предоставляющий право на управление транспортным средством, сотрудники ГИБДД забрали. На водителя был составлен протокол об административном нарушении. А, непосредственно, общественное транспортное средство передали владельцу, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее водителю автобуса в Екатеринбурге грозило лишение прав за объезд пробки по встречной полосе.