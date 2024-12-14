В Нижнем Тагиле пассажирский автобус врезался в столб

Posted 14 декабря, 07:53
Published 14 декабря, 07:53
Modified 14 декабря, 07:55
Updated 14 декабря, 07:55
ДТП произошло на Садовой улице.
Столкновение произошло из-за того, что водители не смогли поделить дорогу. Один из автобусов ПАЗ 32-го маршрута срезался в столб, а второй автобус №32 продолжил маршрут. Пассажиры, к счастью, отделались испугом, пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев аварии.
Свидетели ДТП предполагают, что причиной ДТП стала или попытка обгона одного автобуса другим, или неаккуратный и небезопасный маневр на дороге.
Все целые, повезло, что не пострадали пешеходы, — делится впечатлениями читательница телеграм-канала.
В МВД города заявили, что позднее будет дан официальный комментарий ведомства.
Ранее в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель за рулем легкового автомобиля врезался в снегоуборочную машину.