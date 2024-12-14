В Нижнем Тагиле пассажирский автобус врезался в столб

Столкновение произошло из-за того, что водители не смогли поделить дорогу. Один из автобусов ПАЗ 32-го маршрута срезался в столб, а второй автобус №32 продолжил маршрут. Пассажиры, к счастью, отделались испугом, пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев аварии.