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Posted 14 декабря, 07:53

Published 14 декабря, 07:53

Modified 14 декабря, 07:55

Updated 14 декабря, 07:55

В Нижнем Тагиле пассажирский автобус врезался в столб

В Нижнем Тагиле пассажирский автобус врезался в столб

14 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП с участием сразу двух автобусов. Причиной, вероятно, стало нарушение ПДД: водители общественного транспорта не смогли поделить дорогу.

ДТП произошло на Садовой улице.

Столкновение произошло из-за того, что водители не смогли поделить дорогу. Один из автобусов ПАЗ 32-го маршрута срезался в столб, а второй автобус №32 продолжил маршрут. Пассажиры, к счастью, отделались испугом, пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев аварии.

Свидетели ДТП предполагают, что причиной ДТП стала или попытка обгона одного автобуса другим, или неаккуратный и небезопасный маневр на дороге.

Все целые, повезло, что не пострадали пешеходы, — делится впечатлениями читательница телеграм-канала.

В МВД города заявили, что позднее будет дан официальный комментарий ведомства.

Ранее в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель за рулем легкового автомобиля врезался в снегоуборочную машину.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#ДТП#ЧП#Общественный транспорт#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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