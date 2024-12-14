В Нижнем Тагиле случился крупный лесной пожар

Posted 14 декабря, 07:53
Published 14 декабря, 07:53
Modified 14 декабря, 07:54
Updated 14 декабря, 07:54
Вечером 13 декабря в Нижнем Тагиле загорелся сосновый лес. Возгорание произошло на Новой Кушве в нескольких сотнях метров от жилых домов.
Ранее на воспламенившемся участке проводились масштабные вырубки. Жители Нижнего Тагила недовольны уничтожением деревьев, пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Читатели во время ЧП сообщали, что огонь распространяется на расстоянии трехсот метров от жилых строений.
Местные жители считают, что, вероятнее всего, причиной пожара стал поджог. Деревья в сосновом лесу вспыхнули внезапно, и тагильчане связывают ЧП с удалением деревьев на этом участке.
Ранее сообщалось о гибели двухлетнего ребенка. Малыш скончался при пожаре в Талицком городском округе.