tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 07:53

Published 14 декабря, 07:53

Modified 14 декабря, 07:54

Updated 14 декабря, 07:54

В Нижнем Тагиле случился крупный лесной пожар

В Нижнем Тагиле случился крупный лесной пожар

14 декабря 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле вечером 13 декабря произошел крупный лесной пожар. Возгорание произошло в нескольких сотнях метров от жилых домов.

Вечером 13 декабря в Нижнем Тагиле загорелся сосновый лес. Возгорание произошло на Новой Кушве в нескольких сотнях метров от жилых домов.

Ранее на воспламенившемся участке проводились масштабные вырубки. Жители Нижнего Тагила недовольны уничтожением деревьев, пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Читатели во время ЧП сообщали, что огонь распространяется на расстоянии трехсот метров от жилых строений.

Местные жители считают, что, вероятнее всего, причиной пожара стал поджог. Деревья в сосновом лесу вспыхнули внезапно, и тагильчане связывают ЧП с удалением деревьев на этом участке.

Ранее сообщалось о гибели двухлетнего ребенка. Малыш скончался при пожаре в Талицком городском округе.

Читайте также:
Трагедия в Среднеуральске: два человека погибли при пожареДва человека скончались в пожарах в Свердловской области за суткиВо время пожара в Нижнем Тагиле погиб человек
«Спасайся, горим!» Эксперты назвали предметы, из-за которых часто случаются пожары
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Нижний Тагил#Пожар#Лес#Возгорание#Лесной пожар#ЧП#Жители#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика