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Posted 14 декабря, 12:23

Published 14 декабря, 12:23

Modified 14 декабря, 12:25

Updated 14 декабря, 12:25

В Роскачестве рассказали, как выбрать ель, которая простоит до Нового года

В Роскачестве дали советы по выбору живой ели

14 декабря 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney.

В Роскачестве рассказали, как выбрать ель, которая простоит до Нового года

Сюжет
Новый год
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выборы живой ели или другого живого дерева для празднования Нового года. Качественное растение будет радовать вас долгое время.

Для того, чтобы живая ель радовала вас в доме долгое время, нужно выбрать качественное спиленное растение.

Эксперты Роскачества рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе дерева.

Во-первых, внимательно осмотрите растение: ствол должен быть целым, без серьезных надрезов, на нем должны расти иголочки. Во-вторых, срез должен быть чистым. Если заметите на спиле темное пятно или кайма, то такая ель долго в квартире не простоит.

Фото: 1MI

Пощупайте ветки и хвою. Если веточки упругие и хорошо гнутся, а иголки пахнут, значит, елка свежая. Также можно разломить пару иголок и потереть в ладонях — руки должны стать маслянистыми.

Деревом можно даже ударить об землю — если иголки сыпятся сильно, то спилили растение давно.

Хорошая ель имеет ровные ярусы ветвей, а ее форма напоминает пирамиду. Макушка должна быть целой, а не срезанной.

Фото: 1MI

Кроме ели на елочных базарах можно купить пихту (датскую или нормандскую) или сосенку. Пихты стоят месяц и более, но такое растение стоит в разы дороже ели и сосны. Сосна тоже может стоять 30 дней, но найти пышную представительницу этих хвойных непросто.

Елочка же хороша и ценой, и видом, и ароматом, однако иголки могут начать сыпаться уже через две недели.

Чтобы ель лучше стояла дома, можно использовать самый простой метод — поместить ствол в ведро с песком. Поливать спиленное дерево нужно каждые 2-3 дня.

Также продлить срок службы новогоднего дерева можно, подпилив пару сантиметров ствола и сняв кору внизу — так вы уберете смолу, которая помешает елочке впитывать воду и оставаться свежей, — пишет агентство ТАСС.

В воду для полива можно также добавить немного сахара и таблетку аспирина. Продлить стойкость ели можно, опрыскивая ветви или включив в помещении увлажнитель воздуха. И не ставьте дерево у батареи — так оно быстро сбросит иголки.

Ранее стало известно, чем можно заменить искусственную или живую ель в доме.

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