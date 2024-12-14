В Роскачестве дали советы по выбору живой ели

Кроме ели на елочных базарах можно купить пихту (датскую или нормандскую) или сосенку. Пихты стоят месяц и более, но такое растение стоит в разы дороже ели и сосны. Сосна тоже может стоять 30 дней, но найти пышную представительницу этих хвойных непросто.