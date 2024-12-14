В Роскачестве дали советы по выбору живой ели

Posted 14 декабря, 12:23
Published 14 декабря, 12:23
Modified 14 декабря, 12:25
Updated 14 декабря, 12:25
Для того, чтобы живая ель радовала вас в доме долгое время, нужно выбрать качественное спиленное растение.
Эксперты Роскачества рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе дерева.
Во-первых, внимательно осмотрите растение: ствол должен быть целым, без серьезных надрезов, на нем должны расти иголочки. Во-вторых, срез должен быть чистым. Если заметите на спиле темное пятно или кайма, то такая ель долго в квартире не простоит.
Пощупайте ветки и хвою. Если веточки упругие и хорошо гнутся, а иголки пахнут, значит, елка свежая. Также можно разломить пару иголок и потереть в ладонях — руки должны стать маслянистыми.
Деревом можно даже ударить об землю — если иголки сыпятся сильно, то спилили растение давно.
Хорошая ель имеет ровные ярусы ветвей, а ее форма напоминает пирамиду. Макушка должна быть целой, а не срезанной.
Кроме ели на елочных базарах можно купить пихту (датскую или нормандскую) или сосенку. Пихты стоят месяц и более, но такое растение стоит в разы дороже ели и сосны. Сосна тоже может стоять 30 дней, но найти пышную представительницу этих хвойных непросто.
Елочка же хороша и ценой, и видом, и ароматом, однако иголки могут начать сыпаться уже через две недели.
Чтобы ель лучше стояла дома, можно использовать самый простой метод — поместить ствол в ведро с песком. Поливать спиленное дерево нужно каждые 2-3 дня.
Также продлить срок службы новогоднего дерева можно, подпилив пару сантиметров ствола и сняв кору внизу — так вы уберете смолу, которая помешает елочке впитывать воду и оставаться свежей, — пишет агентство ТАСС.
В воду для полива можно также добавить немного сахара и таблетку аспирина. Продлить стойкость ели можно, опрыскивая ветви или включив в помещении увлажнитель воздуха. И не ставьте дерево у батареи — так оно быстро сбросит иголки.
Ранее стало известно, чем можно заменить искусственную или живую ель в доме.