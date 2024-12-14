В санатории Екатеринбурга 9-летнему ребенку сломали передние зубы

Дело в том, что у мальчика выпали коренные зубы. По его словам, он почувствовал резкую боль и просто выплюнул их. Семья посетила стоматолога, тот, в свою очередь, сделал снимок и пришел к выводу о том, что перед выпадением зубов был удар. Ребенок же не припоминает ничего подобного.