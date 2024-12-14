В санатории Екатеринбурга 9-летнему ребенку сломали передние зубы

Posted 14 декабря, 09:23
Published 14 декабря, 09:23
Modified 14 декабря, 09:25
Updated 14 декабря, 09:25
6 декабря 9-летний мальчик отправился в санаторий, чтобы улучшить свое самочувствие и отдохнуть, но уже через 7 дней родители повезли ребенка в медицинское учреждение.
Дело в том, что у мальчика выпали коренные зубы. По его словам, он почувствовал резкую боль и просто выплюнул их. Семья посетила стоматолога, тот, в свою очередь, сделал снимок и пришел к выводу о том, что перед выпадением зубов был удар. Ребенок же не припоминает ничего подобного.
Родители созвонились с воспитателем для выяснения произошедшего. Однако, сотрудница санатория сказала, что «за всеми не усмотришь», но, вроде бы, дети видели, что пострадавшему поставили подножку и он упал лицом в землю. Своей вины санаторий не признает.
Теперь 9-летний мальчик остался без передних зубов, а по достижению 16 лет нужно будет поставить на коронки. Родители пострадавшего мальчика планируют написать заявление в правоохранительные органы.
Ранее 7-летний ребенок в Екатеринбурге сломал левую руку во время прогулки в детском саду.