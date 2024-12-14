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Posted 14 декабря, 08:36

Published 14 декабря, 08:36

Modified 14 декабря, 08:38

Updated 14 декабря, 08:38

В Свердловской области мужчина упал замертво после того, как заглянул в мусорный бак

В Свердловской области мужчина упал замертво после того, как заглянул в мусорный бак

14 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI.
В Свердловской области мужчина скоропостижно умер возле мусорных контейнеров. Ему стало плохо после того, как он заглянул в бак.

Тело 49-летнего мужчины было обнаружено возле площадки для сбора отходов в Первоуральске.

Камеры видеонаблюдения, расположенные на соседних домах на улице Вайнера рядом с местом происшествия, запечатлели смерть жителя утром 13 декабря. По ним можно установить картину случившегося: мужчина подошел к одному из баков, заглянул в него, после чего его отбросило назад. Житель упал и больше не поднялся, пишет издание «Первоуральск.Лайф».

Тело обнаружили быстро. В СК Первоуральска отметили, что труп отправят на экспертизу.

В Управлении МВД Свердловской области заявили, что причин считать происшествие криминальным нет. Смерть мужчины носит естественный характер.

Ранее жителей Екатеринбурга шокировала находка в лесу: в зеленом массиве был обнаружен труп голой женщины.

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#Александра Никитская#Происшествия#Первоуральск#Труп#МВД#ЧП#СК РФ#Екатеринбург#Инцидент
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