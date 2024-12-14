В Свердловской области мужчина упал замертво после того, как заглянул в мусорный бак

Posted 14 декабря, 08:36
Published 14 декабря, 08:36
Modified 14 декабря, 08:38
Updated 14 декабря, 08:38
Тело 49-летнего мужчины было обнаружено возле площадки для сбора отходов в Первоуральске.
Камеры видеонаблюдения, расположенные на соседних домах на улице Вайнера рядом с местом происшествия, запечатлели смерть жителя утром 13 декабря. По ним можно установить картину случившегося: мужчина подошел к одному из баков, заглянул в него, после чего его отбросило назад. Житель упал и больше не поднялся, пишет издание «Первоуральск.Лайф».
Тело обнаружили быстро. В СК Первоуральска отметили, что труп отправят на экспертизу.
В Управлении МВД Свердловской области заявили, что причин считать происшествие криминальным нет. Смерть мужчины носит естественный характер.
Ранее жителей Екатеринбурга шокировала находка в лесу: в зеленом массиве был обнаружен труп голой женщины.