В Свердловской области мужчина упал замертво после того, как заглянул в мусорный бак

Камеры видеонаблюдения, расположенные на соседних домах на улице Вайнера рядом с местом происшествия, запечатлели смерть жителя утром 13 декабря. По ним можно установить картину случившегося: мужчина подошел к одному из баков, заглянул в него, после чего его отбросило назад. Житель упал и больше не поднялся, пишет издание «Первоуральск.Лайф».