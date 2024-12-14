Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Posted 14 декабря, 11:52
Published 14 декабря, 11:52
Modified 14 декабря, 11:54
Updated 14 декабря, 11:54
Заместителем председателя Областного суда Свердловской области назначен Константин Федин — указ подписал президент Владимир Путин. Он получил должность на ближайшие 6 лет.
В Областной суд на работу переходят Ольга Степкина и Анастасия Пономарева.
По статистике, почти две трети судей в России — женщины. Они же составляют 65% от числа заместителей председателей суда.
А вот председателями судов всех юрисдикций чаще назначаются мужчины. Здесь перевес составляет 60% против 40, пишет портал Pravo.ru.
На работу судей 50% кандидатов попадают из аппарата суда. Каждый третий — выходец из органов прокуратуры.
В Екатеринбурге в Октябрьском суде в должности председателя будет трудиться Елена Шихалева, Шалинский районный суд возглавит Светлана Миронова, а в районном суде в Нижних Сергах высший пост займет Алла Ильина, сообщает издание «Аргументы и Факты».
Зампредом Октябрьского суда, которого также назначает глава государства, стала Светлана Лопатина. В Академический райсуд на работу выйдет Евгения Здор, а судьей Верх-Исетского суда назначена Мария Коростелева.
Согласно закону, президент Российской Федерации назначен судей в Конституционном и Верховном судах, а также в других федеральных судах страны, включая зампредов и председателей. Глава государства также вносит в верхнюю палату парламента представление о прекращении полномочий судей. Такие полномочия первого лица государства прописаны в Конституции.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге планируется строительство нового здания суда. Оно обойдется бюджету в сумму более 2 миллиардов рублей.