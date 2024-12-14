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Posted 14 декабря, 11:52

Published 14 декабря, 11:52

Modified 14 декабря, 11:54

Updated 14 декабря, 11:54

Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

14 декабря 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney.
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении судей, зампредов и председателей судов в Свердловской области.

Заместителем председателя Областного суда Свердловской области назначен Константин Федин — указ подписал президент Владимир Путин. Он получил должность на ближайшие 6 лет.

В Областной суд на работу переходят Ольга Степкина и Анастасия Пономарева.

По статистике, почти две трети судей в России — женщины. Они же составляют 65% от числа заместителей председателей суда.

А вот председателями судов всех юрисдикций чаще назначаются мужчины. Здесь перевес составляет 60% против 40, пишет портал Pravo.ru.

На работу судей 50% кандидатов попадают из аппарата суда. Каждый третий — выходец из органов прокуратуры.

В Екатеринбурге в Октябрьском суде в должности председателя будет трудиться Елена Шихалева, Шалинский районный суд возглавит Светлана Миронова, а в районном суде в Нижних Сергах высший пост займет Алла Ильина, сообщает издание «Аргументы и Факты».

Зампредом Октябрьского суда, которого также назначает глава государства, стала Светлана Лопатина. В Академический райсуд на работу выйдет Евгения Здор, а судьей Верх-Исетского суда назначена Мария Коростелева.

Согласно закону, президент Российской Федерации назначен судей в Конституционном и Верховном судах, а также в других федеральных судах страны, включая зампредов и председателей. Глава государства также вносит в верхнюю палату парламента представление о прекращении полномочий судей. Такие полномочия первого лица государства прописаны в Конституции.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге планируется строительство нового здания суда. Оно обойдется бюджету в сумму более 2 миллиардов рублей.

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