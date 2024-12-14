Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Согласно закону, президент Российской Федерации назначен судей в Конституционном и Верховном судах, а также в других федеральных судах страны, включая зампредов и председателей. Глава государства также вносит в верхнюю палату парламента представление о прекращении полномочий судей. Такие полномочия первого лица государства прописаны в Конституции.