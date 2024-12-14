Зима набирает обороты: Свердловская область под снежной завесой

На этом сюрпризы зимы не заканчиваются. Арктический воздух, поступающий в тылу циклона, принесёт с собой резкое похолодание 15–16 декабря. Впрочем, оно будет недолгим. Уже через пару дней новая обширная циклоническая система, двигающаяся с севера Балтийского моря, окутает своей мощной волной европейскую часть страны. Теплый фронт этого циклона уже 16 декабря начнет менять погоду в Пермском крае и на юге Свердловской области, принеся с собой новый снегопад.