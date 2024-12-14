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Posted 14 декабря, 14:42

Published 14 декабря, 14:42

Modified 14 декабря, 14:44

Updated 14 декабря, 14:44

За сутки в Свердловской области выпало до 15 см снега

Зима набирает обороты: Свердловская область под снежной завесой

14 декабря 2024, 14:42
Фото: 1MI.

За сутки в Свердловской области выпало до 15 см снега

За последние сутки в Свердловской области произошло значительное увеличение высоты снежного покрова: на севере региона она возросла на 10-15 см, на юге — на 3-8 см, а в Екатеринбурге — на 3 см.

В последние дни жители Свердловской области стали свидетелями настоящей зимней сказки — снегопады не прекращаются. За прошедшие сутки высота снежного покрова увеличилась как на севере региона, так и на его южной части.

На севере толщина снега выросла на 10-15 сантиметров, достигнув отметки в 15-30 см. На юге этот показатель скромнее — всего 3-8 см, но это тоже ощутимое прибавление к общей высоте снега, которая теперь варьируется от 4 до 16 см. Даже в Екатеринбурге снежный покров увеличился на 3 сантиметра, составив в итоге 12 см, сообщает Уральский Гидрометцентр.

Эти изменения произошли благодаря интенсивному выпадению осадков. Ночью 13 декабря выпало 3 мм снега, днем того же дня — ещё 5 мм, а ночью 14 декабря — менее 0,1 мм.

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Стоит отметить, что эти погодные условия обусловлены продвижением циклона, который пересек Уральский хребет в районе города Ивдель и движется дальше на север, оставляя за собой небольшие осадки. Атмосферное давление начинает подниматься, что говорит о стабилизации погоды.

На этом сюрпризы зимы не заканчиваются. Арктический воздух, поступающий в тылу циклона, принесёт с собой резкое похолодание 15–16 декабря. Впрочем, оно будет недолгим. Уже через пару дней новая обширная циклоническая система, двигающаяся с севера Балтийского моря, окутает своей мощной волной европейскую часть страны. Теплый фронт этого циклона уже 16 декабря начнет менять погоду в Пермском крае и на юге Свердловской области, принеся с собой новый снегопад.

Ранее жителей Свердловской области предупредили об ураганном ветре.

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